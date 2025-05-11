Разгром! Сборная Латвии без шансов уступила Канаде

Сборная Латвии по хоккею во втором матче на чемпионате мира 2025 года потерпела разгромное поражение от Канады.
Матч подгруппы А прошёл в "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился поражением латвийской сборной со счётом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).
После первого периода канадская команда была активнее, больше бросала по воротам (11:4) и закономерно повела в счёте - 2:1. Несмотря на это, именно подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче. На 8-й минуте сборная Латвии забила гол первым же броском в створ - Эдуард Тралмакс получил шайбу у синей линии, после чего низом отправил её в правый угол ворот 40-летнего Марка-Андре Флёри.
Вскоре быстрая контратака канадцев завершилась точным броском Трэвиса Конекни под щитком Густава Дависа Григалса. Ещё минуту спустя канадцы повели в счёте - их опасная атака завершилась передачей Бо Хорвата из-за ворот на Натана Маккиннона и броском в касание с двух метров.
Во втором и третьем периодах канадцы ещё пять раз поразили ворота Григалса. На счету 37-летнего нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби ассистентский хет-трик. Дублем отметился Кент Джонсон, и ещё по голу забили Конекни, Маклин Селебрини и Барретт Хэйтон.
Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр - на четвёртой строчке.
В следующем матче группы А Латвия сыграет против Словении 13 мая, а Канада встретится с Францией.
Напомним, сборная Латвии начала турнир с победы над Францией со счётом 4:1, в свою очередь, канадцы со счётом 4:0 уверенно обыграли Словению.
Германия - Казахстан
В параллельном матче, который прошёл в Хернинге, сборная Германии обыграла Казахстан - 4:1.
Казахстанцы открыли счёт на четвёртой минуте после точного броска Никиты Михайлиса, ассистентом выступил Аркадий Шестаков. Германия ответила четырьмя заброшенными шайбами. В первом периоде счёт сравнял Максимилиан Кастнер. Во второй 20-минутке отличился Войцех Стаховяк, в начале третьей - Лукас Райхель и Лукас Кельбле.
Сборная Германии набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает второе место в группе B (уступая американцам по разнице забитых и пропущенных шайб). Казахстан с тремя очками - на четвёртой строчке.