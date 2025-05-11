Разгром! Сборная Латвии без шансов уступила Канаде

Матч подгруппы А прошёл в "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился поражением латвийской сборной со счётом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

После первого периода канадская команда была активнее, больше бросала по воротам (11:4) и закономерно повела в счёте - 2:1. Несмотря на это, именно подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче. На 8-й минуте сборная Латвии забила гол первым же броском в створ - Эдуард Тралмакс получил шайбу у синей линии, после чего низом отправил её в правый угол ворот 40-летнего Марка-Андре Флёри.

Вскоре быстрая контратака канадцев завершилась точным броском Трэвиса Конекни под щитком Густава Дависа Григалса. Ещё минуту спустя канадцы повели в счёте - их опасная атака завершилась передачей Бо Хорвата из-за ворот на Натана Маккиннона и броском в касание с двух метров.