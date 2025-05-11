Сборная Латвии проведет второй матч на чемпионате мира - против звездной Канады

Галерея: Матч Латвия - Франция

Последние два матча команды провели между собой на историческом для Латвии чемпионате мира два года назад, где сначала латвийская команда уступила 0:6, а затем в полуфинале проиграла 2:4. После этого канадцы в 28-й раз стали чемпионами мира, а Латвия впервые в истории завоевала медали - бронзу.

В этот предолимпийский год сборная Канады привезла на чемпионат мира давно невиданный звездный состав: среди игроков - Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Брэйден Шенн, Бо Хорват, Райан О'Райли и вратарь Марк-Андре Флери, а также молодые звезды Маклин Селебрини, Адам Фантилли и Кент Джонсон.

Только один хоккеист в составе канадской команды не является игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - 22-летний вратарь Дилан Гаранд. В прошлом сезоне он защищал ворота "Харфорд Вулф Пэк", фарм-клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Три года назад он выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров в составе сборной Канады до 20 лет.

Сборная Канады пока что заявила на чемпионат 20 полевых игроков и двух вратарей, вне заявки остался основной вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон. У канадцев есть свободное место еще для трех игроков. В свою очередь в заявке сборной Латвии на одного игрока меньше - оставлено четыре свободных места.

Следующий матч сборная Латвии проведет во вторник в 17:20 против Словении, днем спустя в 21:20 состоится матч со Швецией, в субботу в 13:20 предстоит встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 - со Словакией, а заключительный матч группового этапа состоится 20 мая в 13:20 - Латвия сыграет против Австрии.

Состав сборной Латвии на чемпионат мира: Вратари: Марек Митенс, Густав Давис Григалс, Кристерс Гудлевскис; Защитники: Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янрис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс; Нападающие: Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартиньш Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуадр Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс.