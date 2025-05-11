Сборная Латвии проведет второй матч на чемпионате мира - против звездной Канады

В воскресенье, 11 мая, сборная Латвии по хоккею проведет в Стокгольме второй матч на чемпионате мира и встретится с одним из главных фаворитов - сборной Канады.
Матч подгруппы А в Avicii Arena начнется в 17:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Сборная Латвии начала турнир с победой над Францией со счетом 4:1, в свою очередь канадцы со счетом 4:0 уверенно обыграли Словению.
Кроме того, в воскресенье в Стокгольме в 13:30 Словения сыграет со Словакией, а в 21:20 на лед выйдут сборные Финляндии и Франции. В свою очередь в Хернинге в группе В встретятся США и Венгрия, Германия и Казахстан, а также Норвегия и Чехия. За играми можно следить на канале LTV7 или в интернете на lsm.lv/hokejs.
В подгруппе А у Швеции шесть очков в двух матчах, по три очка у сыгравших по одному матчу Канады, Финляндии и Латвии, без очков остаются Австрия, которая провела уже две игры, а также сыгравшие по игре Франция, Словения и Словакия.
В сильнейшем дивизионе латыши играли с канадскими хоккеистами 14 раз и одержали одну победу - в 2021 году в Риге в матче открытия сборной Латвии удалось обыграть титулованную команду со счетом 2:0. Однако это не помешало Канаде стать чемпионом, тогда как Латвия не вышла в четвертьфинал и осталась на 11-м месте.
Галерея: Матч Латвия - Франция
Последние два матча команды провели между собой на историческом для Латвии чемпионате мира два года назад, где сначала латвийская команда уступила 0:6, а затем в полуфинале проиграла 2:4. После этого канадцы в 28-й раз стали чемпионами мира, а Латвия впервые в истории завоевала медали - бронзу.
В этот предолимпийский год сборная Канады привезла на чемпионат мира давно невиданный звездный состав: среди игроков - Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Брэйден Шенн, Бо Хорват, Райан О'Райли и вратарь Марк-Андре Флери, а также молодые звезды Маклин Селебрини, Адам Фантилли и Кент Джонсон.
Только один хоккеист в составе канадской команды не является игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - 22-летний вратарь Дилан Гаранд. В прошлом сезоне он защищал ворота "Харфорд Вулф Пэк", фарм-клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Три года назад он выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров в составе сборной Канады до 20 лет.
Сборная Канады пока что заявила на чемпионат 20 полевых игроков и двух вратарей, вне заявки остался основной вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон. У канадцев есть свободное место еще для трех игроков. В свою очередь в заявке сборной Латвии на одного игрока меньше - оставлено четыре свободных места.
Следующий матч сборная Латвии проведет во вторник в 17:20 против Словении, днем спустя в 21:20 состоится матч со Швецией, в субботу в 13:20 предстоит встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 - со Словакией, а заключительный матч группового этапа состоится 20 мая в 13:20 - Латвия сыграет против Австрии.
Состав сборной Латвии на чемпионат мира:
Вратари: Марек Митенс, Густав Давис Григалс, Кристерс Гудлевскис;
Защитники: Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янрис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс;
Нападающие: Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартиньш Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуадр Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс.
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