Видео Сборная США громит Венгрию, а Словакия уверенно справляется со Словенией

На чемпионате мира по хоккею в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания) прошли очередные матчи группового турнира в которых сборные Словакии и США одержали победы.
Словакия - Словения
В матче группы А в Стокгольме сборная Словакии победила Словению со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).
Себастьян Чедерле на 9-й минуте и Павол Регенда на 10-й вывели Словакию вперед со счетом 2:0.
В середине второго периода Михал Криштоф реализовал большинство и увеличил преимущество до 3:0. Единственную шайбу словенцы забросили на 47-й минуте - отличился Кен Ограеншек в большинстве.
Вратарь победителей отразил 17 бросков, а на вратарь сборной Словении справился с 36 бросками.
США - Венгрия
В группе B в Хернинге сборная США победила Венгрию со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).
Американцы вышли вперед благодаря двум шайбам Фрэнка Назара на 15-й и 17-й минутах - 2:0. Затем две шайбы забросил Каттер Готье.
Также отличились Конор Гарланд и Логан Кули.
Вратарь сборной США Джереми Свэйман провел "сухой" матч, отразив 13 бросков. Его визавиАдам Ваи отразил 33 броска по воротам.
В Стокгольме проходят матчи команд Латвии, Франции, Канады, Словении, Швеции, Финляндии, Словакии и Австрии. В Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.
В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!