Видео Сборная США громит Венгрию, а Словакия уверенно справляется со Словенией

Словакия - Словения

В матче группы А в Стокгольме сборная Словакии победила Словению со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Себастьян Чедерле на 9-й минуте и Павол Регенда на 10-й вывели Словакию вперед со счетом 2:0.

В середине второго периода Михал Криштоф реализовал большинство и увеличил преимущество до 3:0. Единственную шайбу словенцы забросили на 47-й минуте - отличился Кен Ограеншек в большинстве.

Вратарь победителей отразил 17 бросков, а на вратарь сборной Словении справился с 36 бросками.

США - Венгрия

В группе B в Хернинге сборная США победила Венгрию со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Американцы вышли вперед благодаря двум шайбам Фрэнка Назара на 15-й и 17-й минутах - 2:0. Затем две шайбы забросил Каттер Готье.

Также отличились Конор Гарланд и Логан Кули.

Вратарь сборной США Джереми Свэйман провел "сухой" матч, отразив 13 бросков. Его визавиАдам Ваи отразил 33 броска по воротам.

В Стокгольме проходят матчи команд Латвии, Франции, Канады, Словении, Швеции, Финляндии, Словакии и Австрии. В Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.

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