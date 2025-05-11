В Кекавском крае задержана группа нелегальных мигрантов и их перевозчик

Как следует из записи учреждения в социальной сети Facebook, в субботу примерно в 10 часов Полиция самоуправления Кекавского края получила вызов в связи с подозрительным автомобилем на улице Зиемелю. Прибывшие на место полицейские остановили транспортное средство с польскими номерными знаками, которым управлял негражданин Латвии. У полицейских были обоснованные подозрения, что в транспортном средстве перевозились мигранты, поэтому были начаты поисковые мероприятия.