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В Кекавском крае задержана группа нелегальных мигрантов и их перевозчик

Задержанные мигранты
Задержанные мигранты Фото: Ķekavas novada pašvaldības policija

Отреагировав на сигнал от жителя, муниципальная полиция Кекавского края задержала группу в составе восьми нелегальных мигрантов и их перевозчика.

Как следует из записи учреждения в социальной сети Facebook, в субботу примерно в 10 часов Полиция самоуправления Кекавского края получила вызов в связи с подозрительным автомобилем на улице Зиемелю. Прибывшие на место полицейские остановили транспортное средство с польскими номерными знаками, которым управлял негражданин Латвии. У полицейских были обоснованные подозрения, что в транспортном средстве перевозились мигранты, поэтому были начаты поисковые мероприятия.

С помощью дрона сотрудникам муниципальной полиции удалось обнаружить группу из восьми человек, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу. Все задержанные были переданы Государственной полиции и Государственной пограничной охране.

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Полиция выражает благодарность жителю, который предоставил важную информацию о подозрительном транспортном средстве: это сотрудничество позволило своевременно задержать беженцев и их перевозчика.

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