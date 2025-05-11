Программа: кто и как использует лимиты на агитацию на выборах в самоуправления

Например, Latvijas Atdzimšanas partija (Партия возрождения Латвии), подавшая список из одного человека в Риге и также участвующая в выборах в Сигулде, теоретически может потратить все разрешенные 275 тысяч евро исключительно в Сигулде. Если бы она не подала список в Риге, лимит не мог бы превышать 15 тысяч евро.

Скорее всего, такие размышления - не просто теория. Латвийская зеленая партия (LZP) на данный момент потратила 43% своего лимита, то есть 163 тысячи евро. Большая часть этих средств направлена на наружную рекламу в Юрмале, где партия планирует потратить 130 тысяч евро на кампанию списка, возглавляемого Гатисом Трукснисом, согласно расчетам KNAB. Для сравнения: региональная партия "Юрмала - наш дом" может потратить на все свои агитационные расходы не более 22,5 тысячи евро.

Лидер LZP Эдгар Таварс, отвечая на вопрос о том, была ли целью подачи списка из четырех человек в Лиепае или одного кандидата в Валмиере именно возможность увеличить лимит агитационных расходов и направить его на Юрмалу, это отрицает:

"Это решение наших людей. Наша амбиция в Валмиере - максимум один мандат. Мы реально оцениваем ситуацию".

Представитель KNAB Амилия Райтума подтверждает, что, хотя закон не нарушается, региональные партии регулярно жалуются на несправедливость: