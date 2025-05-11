Программа: кто и как использует лимиты на агитацию на выборах в самоуправления

Это может показаться невероятным, но в некоторых регионах Латвии - например, в Юрмале - за месяц до муниципальных выборов ни одна партия не потратила и половины от разрешенного ей лимита на агитацию. Это объясняется тем, что лимиты рассчитываются Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на основании всех самоуправлений, в которых поданы списки партии, в то время как сами средства политическая сила может потратить, если захочет, лишь в одном конкретном крае или городе.
В программе Латвийского телевидения De Facto KNAB признает, что в отдельных самоуправлениях это создает риски чрезмерного влияния денег на выборы. Снизить эти риски можно было бы, изменив законы - например, установив лимиты агитационных расходов в конкретном городе или крае, исходя из количества местных избирателей. Однако мнения партий по поводу такой идеи сильно расходятся.
Размер предвыборных расходов для каждой партии в этом году рассчитывается следующим образом: берется средняя месячная зарплата за 2023 год, умножается на коэффициент 0,0004 и затем - на количество избирателей в самоуправлении, по данным прошлых выборов. Если партия участвует в выборах в нескольких самоуправлениях, все показатели суммируются.
Например, партия, участвующая только в выборах в Риге, в этом году может потратить почти 260 тысяч евро. В Олайне - 7,5 тысячи евро. Если участвовать также в Валмиерском крае, лимит увеличивается еще на 25 тысяч евро, а если подать список в Лиепае, то он возрастет еще на 28 тысяч евро.
Причем эти лимиты не означают, что средства будут потрачены именно в том самоуправлении, на базе которого они рассчитаны -партии в данный момент могут свободно решать, как использовать весь доступный лимит.
Например, Latvijas Atdzimšanas partija (Партия возрождения Латвии), подавшая список из одного человека в Риге и также участвующая в выборах в Сигулде, теоретически может потратить все разрешенные 275 тысяч евро исключительно в Сигулде. Если бы она не подала список в Риге, лимит не мог бы превышать 15 тысяч евро.
Скорее всего, такие размышления - не просто теория. Латвийская зеленая партия (LZP) на данный момент потратила 43% своего лимита, то есть 163 тысячи евро. Большая часть этих средств направлена на наружную рекламу в Юрмале, где партия планирует потратить 130 тысяч евро на кампанию списка, возглавляемого Гатисом Трукснисом, согласно расчетам KNAB. Для сравнения: региональная партия "Юрмала - наш дом" может потратить на все свои агитационные расходы не более 22,5 тысячи евро.
Лидер LZP Эдгар Таварс, отвечая на вопрос о том, была ли целью подачи списка из четырех человек в Лиепае или одного кандидата в Валмиере именно возможность увеличить лимит агитационных расходов и направить его на Юрмалу, это отрицает:
"Это решение наших людей. Наша амбиция в Валмиере - максимум один мандат. Мы реально оцениваем ситуацию".
Представитель KNAB Амилия Райтума подтверждает, что, хотя закон не нарушается, региональные партии регулярно жалуются на несправедливость:
"Могу с уверенностью сказать, что поступают жалобы или, скажем так, сигналы от таких небольших партий, которые, конечно, недовольны текущей ситуацией перед каждыми муниципальными выборами. Потому что фактически, с их точки зрения, они находятся в более неблагоприятной конкурентной позиции по сравнению с крупными политическими партиями, у которых есть больше ресурсов, которые подали списки кандидатов в нескольких избирательных округах или самоуправлениях. У них высокие лимиты и также есть финансовые ресурсы для ведения своих кампаний".
По мнению представителя KNAB, если бы существовала политическая воля, Сейм мог бы принять поправки к закону, которые уже могли бы вступить в силу на следующих муниципальных выборах. Новые ограничения, однако, должны быть такими, чтобы KNAB мог их контролировать и чтобы сами партии могли понимать, как следить за своими расходами.
"Если мы видим, что такая ситуация повторяется, тогда, конечно, необходимо пересмотреть нормативное регулирование, которое в настоящее время определяет размер предвыборных расходов. И, возможно, именно наружную рекламу следует регулировать отдельно как исключение, например, установив лимит, рассчитываемый по каждому самоуправлению отдельно в отношении размещения наружной рекламы. За исключением, допустим, мобильной рекламы. Таким образом, я думаю, можно было бы эффективно контролировать этот лимит", - заявила Райтума.
Таварс, который также является руководителем фракции "Объединенный список" в Сейме, не спешит выражать поддержку такой идее:
"Если мы, например, размещаем наружную рекламу Латвийской зеленой партии возле Марупе, на Юрмальском шоссе, то к какому самоуправлению мы это относим - к Юрмале или к Марупе - Бабите? (…) Поддерживаем ли мы наличие выбора для людей? Мы определенно поддерживаем то, чтобы у людей был выбор, как можно более широкий. И если кто-то не забронировал наружную рекламу в Юрмале - ну, извините, я не должен отвечать за тактику других политических партий".
В настоящее время Латвийская зеленая партия (LZP) занимает третье место по заявленным лимитированным расходам. На втором месте - партия "Новое Единство" со 197 тысячами евро. На наружную рекламу она, по крайней мере пока, тратит пятую часть этой суммы. Более крупная статья расходов - 87 тысяч евро - это радиореклама.
Генеральный секретарь партии Сигне Янтоне признает, что основное внимание уделяется кампании списка, возглавляемого мэром Риги Вилнисом Кирсисом. Однако объединение выдвигается во многих местах по всей Латвии, и, по ее словам, можно определить, сколько денег тратится на каждую конкретную кампанию.
"У нас в организации принято, что мы до последнего цента точно указываем по каждому самоуправлению, по каждому списку, в каком регионе на что идут расходы. Будь то наружная реклама, газета или радио - для каждого списка четко указано, какие расходы к нему относятся. (…) Технически это возможно, и так мы работаем каждый день. Возможно, в каких-то сложных ситуациях на границе самоуправлений с наружной рекламой могут возникнуть вопросы. Но сейчас мы справляемся и можем указать, к какому списку относятся расходы", - пояснила Янтоне.
Самые большие расходы как на наружную рекламу, так и в целом в настоящее время у партии "Латвия на первом месте" (LPV). Из заявленных 300 тысяч евро лимитированных расходов 180 тысяч направлено на наружную рекламу, а почти 90 тысяч - на радиорекламу. Лидер партии Айнар Шлесерс признает, что они в основном сосредоточены на кампании в Риге, которую он сам возглавляет. Шлесерс также утверждает, что на наружную рекламу LPV тратит деньги не только в Риге:
"В Юрмале нет свободных мест. Мы хотели, но, к сожалению, все уже выкуплено. Но есть самоуправления, например, Екабпилс, где мы будем активно рекламироваться, размещать различные плакаты. Все зависит от конкретного самоуправления, конкретной команды и, конечно, от способности привлекать сторонников".
Отвечая на вопрос об идее ужесточения лимитов на наружную рекламу, Шлесерс заявляет, что для партии это вообще не главное - основная аудитория у них в социальных сетях.
При этом стоит отметить, что LPV в Риге запланировала также массовое мероприятие, которое уже начали рекламировать - бесплатный концерт группы Jumprava на Андрейсале.
KNAB пока не получил данных о предполагаемых расходах на это мероприятие. На вопрос, выйдет ли сам Шлесерс на сцену, он отвечает, что еще подумает об этом.
Немногим больше 100 тысяч евро на агитацию в данный момент потратили только две политические силы: "Объединенный список", который выделил 70 тысяч евро на наружную рекламу, и партия "Стабильности!", у которой основная статья расходов - 50 тысяч евро на рекламу в прессе.
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