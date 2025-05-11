Смогут ли политики договориться о будущей модели работы портов

Многие политики называют Лиепаю положительным примером. Говорят, что благодаря сотрудничеству государства, самоуправления и предпринимателей в Лиепае не произошло столь резкого падения грузооборота, как в Вентспилсе и Риге, где в последние годы порты управлялись государственными представителями. Однако они умалчивают о влиянии международных санкций и войны, которые сильнее затронули два крупных порта.

Многие критики предложения министра сообщения также не поддерживают идею о том, чтобы назначать руководство портов по конкурсу, и считают, что управлять портами должны именно политики.

"Проводить конкурс и просто взять кого-то со стороны - это значит, что он будет оторван от самоуправления, от министерства, и вот с этим я не согласен. Наша фракция не поддерживает такое предложение", - говорит депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Также против конкурса выступает и Шлесерс: "Категорически против. Представьте, я - мэр Риги, а туда назначают каких-то людей - то ли дворника, то ли хорошего человека. Что он сможет решить? Его решение будет обязательным для города? Без города ничего не произойдет".

Министр сообщения Швинка считает, что в своем предложении по реформе портов он достаточно пошел навстречу самоуправлениям и дальше откладывать реформу нельзя.