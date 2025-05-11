Смогут ли политики договориться о будущей модели работы портов

Во вторник Кабинет министров Латвии решил продвигаться вперед с так называемой реформой портов. Хотя премьер-министр Эвика Силиня отметила, что наконец удалось принять информационный отчет, который не удавалось утвердить нескольким предыдущим правительствам, внутри самой возглавляемой ею коалиции отсутствует полная поддержка изменений в управлении портами, сообщает программа De Facto.
Последний этап реформы управления крупными портами начался в 2019 году после включения тогдашнего мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") в санкционный список США.
Представителей самоуправлений отстранили от принятия решений в Рижском и Вентспилсском портах. Сейчас Министерство сообщения предлагает своего рода компромисс - в совете Рижского и Вентспилсского портов назначить по два представителя от государства и самоуправлений, а реформу в Лиепайском порту реализовать только через 10 лет.
Однако Союз зеленых и крестьян (СЗК), входящий в правительство, стремится добиться контроля самоуправлений над портами и не удовлетворен предложением, согласно которому решающий голос в спорных вопросах будет принадлежать представителю Министерства сообщения.
"Мы четко указываем, что самоуправления должны быть вовлечены по сути, а не формально, и сейчас мы видим, что наши взгляды в этом вопросе все же различаются", - подытоживает министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
Похожие критические замечания звучат и от оппозиционных политиков. "Начатая реформа за шесть лет так и не была проведена, а теперь предлагается такая модель, но с оговоркой, что право вето будет у "Прогрессивных" - я категорически против", - говорит депутат Сейма Айнар Шлесерс (LPV).
Окончательное решение по реформе портов примут депутаты Сейма, и в парламенте у варианта Министерства сообщения нет достаточной поддержки. Например, находящееся в оппозиции Национальное объединение считает предложенный план возвратом к старой модели управления портами с присущими ей прежними рисками.
"На самом деле масштабных изменений модели управления не произошло и не предлагается. Это как в сказке про Спридитиса. Круг пройден, встречена капризная принцесса, преодолены трудности, а результат тот же - Спридитис возвращается домой. Мы считаем, что риски сохраняются", - заявил бывший министр сообщения, депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение).
Особый интерес проявляет оппозиционный "Объединенный список", в который входит Лиепайская партия. В отличие от Риги и Вентспилса Лиепайским портом как специальной экономической зоной (СЭЗ) управляют представители государства, самоуправлений и предпринимателей. И "Объединенный список" хочет сохранить это устройство.
"Уже появились какие-то поправки к закону о Лиепайской СЭЗ, которые нежелательны", - открыто говорит председатель правления Лиепайской СЭЗ Улдис Сескс. По его мнению, инвесторы не хотят изменений в законах, условиях и критериях.
Хотя реформа коснется Лиепайского порта только в 2035 году, когда истечет срок действия закона о СЭЗ, министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") уже сейчас стремится добиться, чтобы управление Лиепайским портом стало менее политизированным.
"Мое мнение - эти сферы должны быть разделены. Либо ты занимаешься политикой, либо работаешь в бизнесе или управляешь портом. Нужно выбрать. Очень сложно работать, если порт превращается в политический бизнес, где одна или другая партия получает контроль над ним", - считает Швинка.
Многие политики называют Лиепаю положительным примером. Говорят, что благодаря сотрудничеству государства, самоуправления и предпринимателей в Лиепае не произошло столь резкого падения грузооборота, как в Вентспилсе и Риге, где в последние годы порты управлялись государственными представителями. Однако они умалчивают о влиянии международных санкций и войны, которые сильнее затронули два крупных порта.
Многие критики предложения министра сообщения также не поддерживают идею о том, чтобы назначать руководство портов по конкурсу, и считают, что управлять портами должны именно политики.
"Проводить конкурс и просто взять кого-то со стороны - это значит, что он будет оторван от самоуправления, от министерства, и вот с этим я не согласен. Наша фракция не поддерживает такое предложение", - говорит депутат Сейма Андрис Кулбергс.
Также против конкурса выступает и Шлесерс: "Категорически против. Представьте, я - мэр Риги, а туда назначают каких-то людей - то ли дворника, то ли хорошего человека. Что он сможет решить? Его решение будет обязательным для города? Без города ничего не произойдет".
Министр сообщения Швинка считает, что в своем предложении по реформе портов он достаточно пошел навстречу самоуправлениям и дальше откладывать реформу нельзя.
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