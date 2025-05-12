Видео Финны вырвали победу у Франции в овертайме после напряженной борьбы

Сборная Финляндии по хоккею забила два гола в основное время и обыграла Францию в дополнительное время, а Чехия победила Норвегию в матче чемпионата мира в воскресенье, 11 мая.
Норвегия - Чехия
В группе B, где матчи проходят в датском Хернинге, Чехия одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
На 23-й минуте счет открыл Якуб Флек, сыграв на добивании после броска Якуба Крейчика. Через шесть минут Стиан Сольберг сравнял счет, но вскоре Давид Пастрняк с передачи из-за ворот вновь вывел Чехию вперед.
В других матчах этой группы США разгромили Венгрию - 6:0, а Германия оказалась сильнее Казахстана - 4:1.
После двух матчей в группе B по шесть очков у США и Германии, пять - у Чехии, четыре - у Швейцарии, три - у Казахстана. Норвегия, Дания и Венгрия остаются без очков.
Финляндия - Франция
Во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в Стокгольме, где играет и сборная Латвии, сборная Финляндии в овертайме одержала победу над Францией со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).
Первый гол был забит на девятой минуте второго периода - Кевин Бозон, действуя в большинстве, оказался расторопнее всех на пятачке и отправил шайбу в ворота Финляндии. За две с половиной минуты до конца периода Теуво Терявяйнен дальним броском восстановил равенство - 1:1.
В середине третьего периода Тим Бозон, брат Кевина, вновь вывел Францию вперед, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца Жорданн Перре поразил пустые ворота, доведя счет до 3:1.
Однако финны не сдались. За 93 секунды до конца основного времени Ээли Толванен протолкнул шайбу в ворота, а за 28 секунд до сирены после его же броска финны сравняли счет - 3:3.
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Юусо Пярссинен.
В этой же группе сборная Латвии в воскресенье проиграла Канаде со счетом 1:7, а Словакия обыграла Словению - 3:1.
Видео: Латвийские фанаты
После двух туров в группе A по шесть очков набрали Канада и Швеция, пять - Финляндия, по три - Латвия и Словакия, один - Франция. Австрия и Словения остаются без очков.
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