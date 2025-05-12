Видео Финны вырвали победу у Франции в овертайме после напряженной борьбы

Норвегия - Чехия

В группе B, где матчи проходят в датском Хернинге, Чехия одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 23-й минуте счет открыл Якуб Флек, сыграв на добивании после броска Якуба Крейчика. Через шесть минут Стиан Сольберг сравнял счет, но вскоре Давид Пастрняк с передачи из-за ворот вновь вывел Чехию вперед.

В других матчах этой группы США разгромили Венгрию - 6:0, а Германия оказалась сильнее Казахстана - 4:1.

После двух матчей в группе B по шесть очков у США и Германии, пять - у Чехии, четыре - у Швейцарии, три - у Казахстана. Норвегия, Дания и Венгрия остаются без очков.

Финляндия - Франция

Во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в Стокгольме, где играет и сборная Латвии, сборная Финляндии в овертайме одержала победу над Францией со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).