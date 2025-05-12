Не исключено, что в сделке с акциями TET и LMT примет участие еще одно госпредприятие

В условиях гибридной войны телекоммуникационные компании LMT и TET важны как для нашей экономики, так и для нашей безопасности. TET контролирует крупные волоконно-оптические сети и строит центры обработки данных, а LMT активно развивается в сфере военного производства. Вопрос в том, может ли Латвия избавиться от скандинавских акционеров, которые до сих пор сдерживали развитие компаний, и как это сделать. Все это обсуждалось на секретных заседаниях Кабинета министров, а более подробного объяснения от участников переговоров в Министерстве экономики так и не дождались, сообщает Nekā personīga.
Рабочая группа Министерства экономики и правительство уже давно обсуждают, что делать с акциями LMT и TET. Известно, что в этой сделке может участвовать и предприятие Latvenergo.
Переговоры с TELIA начались в прошлом году, когда журналисты Nekā personīga заметили представителей обеих компаний у здания Министерства экономики.
Все это время переговоры сопровождались значительным напряжением, так как их исход может изменить весь телекоммуникационный сектор Латвии. Ни LMT, ни TET официально не участвуют в консультациях, но каждая компания публично старается доказать, что именно она должна стать основой объединения. LMT подчеркивает свои достижения в области инноваций и военной промышленности, а TET позиционирует себя как опорную структуру всей системы.
Опубликованные на этой неделе финансовые данные показывают, что группа TET, в которую входит и строительная компания Citrus Solutions, получила прибыль, а ее оборот вырос. Однако именно в телекоммуникационном сегменте показатели TET снизились (оборот -1%, прибыль -35,3%).
Последний раз правительство встречалось с рабочей группой Министерства экономики и нанятыми консультантами за закрытыми дверями 20 апреля. Ни до, ни после переговоров никто открыто не комментировал их ход.
В повестке дня заседания правительства вопрос об акциях TET и LMT был обозначен очень обобщенно, и посторонний человек даже не мог догадаться, о чем будет идти речь.
"Что касается встречи Эвики Силини с представителями TELIA, мы проинформируем об этом членов правительства. Я сам также участвовал в этих переговорах. Сейчас нужно дождаться заседания правительства, чтобы комментировать, какие будут следующие шаги", - заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
В апреле правительство не приняло решение и отложило рассмотрение вопроса. Тем временем в кулуарах обсуждается версия, что акции может выкупить одно из государственных предприятий.
Программе Nekā personīga стало известно, что Министерству финансов в конце апреля было поручено в короткие сроки оценить влияние на бюджет, если в сделке примет участие Latvenergo. 20 апреля на закрытое заседание правительства прибыл и председатель правления этого предприятия.
Министр экономики, отвечая на вопрос о возможном участии Latvenergo в сделке по акциям LMT и TET, заявил: "Это внутренняя информация, которая пока не имеет такого статуса, чтобы можно было говорить публично и вообще рассуждать, будет ли это направление развиваться. Проводится несколько оценок, и это одно из направлений, которое рассматривается".
В свою очередь министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что участие государственных предприятий рассматривается, но более подробных комментариев на данный момент он дать не может.
Международное рейтинговое агентство Moody’s уже десятый год подряд признает финансовое состояние и кредитоспособность Latvenergo достаточными. Однако компания выдвинула амбициозные цели - активнее осваивать рынки ветровой и солнечной энергетики, а также инвестировать в технологии накопительных батарей, что потребует значительных вложений.
Для этого в прошлом и текущем году были привлечены крупные кредиты. Поэтому, по неофициальным оценкам, сделка по выкупу акций LMT и TET стоимостью 500-600 миллионов евро существенно повлияет на финансовые возможности компании.
Как заметила Nekā personīga, также и во вторник после заседания правительства в Кабинете министров собрались представители Министерства экономики и консультационной компании Oaklins Baltic - скорее всего, чтобы встретиться с офисом премьер-министра.
Чтобы Latvenergo могло участвовать в приобретении акций, необходимо соблюсти важный юридический нюанс. Если правительство поручает Latvenergo выкупить акции LMT и TET, это считается бюджетными расходами и увеличивает дефицит. Если же решение принимает сама компания - это считается ее собственной инвестицией и не влияет на дефицит государственного бюджета.
"Это дополнительный аспект во всем этом, потому что это абсолютно решающий момент, если вообще что-то будет происходить таким образом. Если какое-либо государственное предприятие, например Latvenergo, хочет участвовать в сделке, это может произойти только тогда, когда предприятие само принимает такое решение и может доказать, что это коммерческая сделка. Также акционер может поручить это сделать, но тогда это уже становится распоряжением правительства и напрямую касается государственного бюджета. Вы правильно это указали, и поэтому мой комментарий сдержанный, потому что это решение самого правления и совета предприятия", - пояснил министр Ашераденс.
"Если Latvenergo будет оценивать какую-либо инвестицию, это будет только и исключительно в соответствии с нормальными рыночными принципами, при которых мы оцениваем синергию, отдачу и экономическую выгоду. Соответственно, если мы увидим и оценим такую выгоду, то это будет обоснованно и коммерчески целесообразно, ведь наши займы оцениваются на бирже, и мы можем действовать только на основании коммерческих решений. Таким образом, даже если мы вообще рассматривали бы что-то подобное, это было бы только на коммерческой основе", - объяснил председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.
"Есть отдельные нюансы, почему предприятие участвует в этих переговорах и почему проявило интерес к ним, но это интерес самого предприятия, поэтому я сейчас абсолютно не могу это комментировать", - добавил министр экономики Виктор Валайнис.
Остается без ответа целый ряд вопросов - если Latvenergo действительно будет участвовать, как именно будет происходить продажа акций? Когда, как и кто далее осуществит объединение LMT и TET? Как планируется отделение строительной компании CITRUS? На участии пенсионных фондов в сделке настаивает LMT, и эту идею поддерживает президент Банка Латвии.
Однако министр экономики заявил Nekā personīga, что невозможно торговать чужой собственностью. Поэтому сначала все акции LMT и TET должны быть переданы Латвии. После этого Валайнис не исключает проведения международного тендера с попыткой привлечь деньги зарубежных пенсионных фондов. Хотя, по его словам, на мировом уровне сделка в полмиллиарда евро этим фондам может показаться недостаточно интересной.
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