Не исключено, что в сделке с акциями TET и LMT примет участие еще одно госпредприятие

Для этого в прошлом и текущем году были привлечены крупные кредиты. Поэтому, по неофициальным оценкам, сделка по выкупу акций LMT и TET стоимостью 500-600 миллионов евро существенно повлияет на финансовые возможности компании.

Как заметила Nekā personīga, также и во вторник после заседания правительства в Кабинете министров собрались представители Министерства экономики и консультационной компании Oaklins Baltic - скорее всего, чтобы встретиться с офисом премьер-министра.

Чтобы Latvenergo могло участвовать в приобретении акций, необходимо соблюсти важный юридический нюанс. Если правительство поручает Latvenergo выкупить акции LMT и TET, это считается бюджетными расходами и увеличивает дефицит. Если же решение принимает сама компания - это считается ее собственной инвестицией и не влияет на дефицит государственного бюджета.

"Это дополнительный аспект во всем этом, потому что это абсолютно решающий момент, если вообще что-то будет происходить таким образом. Если какое-либо государственное предприятие, например Latvenergo, хочет участвовать в сделке, это может произойти только тогда, когда предприятие само принимает такое решение и может доказать, что это коммерческая сделка. Также акционер может поручить это сделать, но тогда это уже становится распоряжением правительства и напрямую касается государственного бюджета. Вы правильно это указали, и поэтому мой комментарий сдержанный, потому что это решение самого правления и совета предприятия", - пояснил министр Ашераденс.