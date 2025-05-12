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Признание суперзвезды хоккея после победы над Латвией

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

Вторая игра чемпионата мира по хоккею 2025 года для сборной Латвии началась обнадеживающе, но вскоре превратилась в настоящий кошмар. Канадские хоккеисты семь раз поразили ворота Густава Дависа Григалса. Три результативные передачи записал на свой счет легендарный Сидни Кросби.

Это его первый чемпионат мира с 2015 года. В беседе с журналистами после матча Кросби признал, что "десять лет пролетели незаметно": "Здесь весело - во всей арене ощущается энергия. Здорово получить такую возможность после неудачи в Кубке Стэнли".

Прокомментировал спортсмен и прошедшюю игру с командой Латвии: "Латвийцы заставили нас напрячься -

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