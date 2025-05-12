Признание суперзвезды хоккея после победы над Латвией

Это его первый чемпионат мира с 2015 года. В беседе с журналистами после матча Кросби признал, что "десять лет пролетели незаметно": "Здесь весело - во всей арене ощущается энергия. Здорово получить такую возможность после неудачи в Кубке Стэнли".