Фото, Видео Главный тренер сборной Латвии прокомментировал поражение от Канады

Тяжелое поражение в матче против Канады стало хорошим уроком для команды Латвии, заявил главный тренер латвийской хоккейной сборной Харийс Витолиньш в разговоре с журналистами после разгрома на чемпионате мира.
Во втором матче чемпионата мира сборная Латвии уступила Канаде со счетом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).
Единственную шайбу за команду Латвии забросил Эдуард Тралмакс. На восьмой минуте матча после результативной передачи Данса Лочмелиса сборная Латвии вышла вперед - 1:0, однако дальше забивали только канадцы.
"Мы все видели, что Канада сильнее и является фаворитом среди претендентов на победу во всем чемпионате", - сказал после матча Витолиньш, добавив, что в начале игры латвийцы еще справлялись с темпом канадцев, но затем допустили ошибки, к которым привела мастерская и быстрая игра соперника.
"Это только начало турнира, но для нас это хороший урок перед следующими играми", - отметил главный тренер сборной.
По словам Витолиньша, в матче были и положительные моменты: команда не пропустила в меньшинстве, вновь хорошо действовала при вбрасывании, а также были отрезки с качественным прессингом.
Тренер также положительно оценил дебют вратаря Густава Дависа Григалса на чемпионатах мира, отметив, что его игра позволила команде держаться в матче.
"Против такого соперника, если у тебя есть три-четыре момента, нужно забивать хотя бы каждый второй", - добавил тренер.
Витолиньш отметил, что две игры менее чем за 24 часа дали о себе знать и к концу встречи была заметена усталость. "Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к следующей игре", - сказал он.
Из-за травмы не смог доиграть матч Оскар Батня. Витолиньш сообщил, что центральному нападающему проводят углубленное медицинское обследование и больше информации о его состоянии появится позже.
Как уже сообщалось, в первом матче турнира сборная Латвии в субботу обыграла сборную Франции со счетом 4:1.
Видео: Хоккейные болельщики собираются на Домской площади, чтобы поддержать сборную Латвии
Галерея: Хоккейные болельщики собираются на Домской площади, чтобы поддержать сборную Латвии
В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.
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