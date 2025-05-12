Фото, Видео Главный тренер сборной Латвии прокомментировал поражение от Канады

Во втором матче чемпионата мира сборная Латвии уступила Канаде со счетом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

Единственную шайбу за команду Латвии забросил Эдуард Тралмакс. На восьмой минуте матча после результативной передачи Данса Лочмелиса сборная Латвии вышла вперед - 1:0, однако дальше забивали только канадцы.

"Мы все видели, что Канада сильнее и является фаворитом среди претендентов на победу во всем чемпионате", - сказал после матча Витолиньш, добавив, что в начале игры латвийцы еще справлялись с темпом канадцев, но затем допустили ошибки, к которым привела мастерская и быстрая игра соперника.

"Это только начало турнира, но для нас это хороший урок перед следующими играми", - отметил главный тренер сборной.

По словам Витолиньша, в матче были и положительные моменты: команда не пропустила в меньшинстве, вновь хорошо действовала при вбрасывании, а также были отрезки с качественным прессингом.

Тренер также положительно оценил дебют вратаря Густава Дависа Григалса на чемпионатах мира, отметив, что его игра позволила команде держаться в матче.