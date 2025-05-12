Стало известно, когда Аболс присоединится к сборной на чемпионате мира

Аболс и команда "Лихай Вэлли Фантомс" из Аллентауна не смогли преодолеть второй раунд плей-офф Кубка Колдера Американской хоккейной лиги (АХЛ), проиграв "Херши Бирз" со счетом 2:3.

Калвитис отметил, что Аболсу еще предстоит уладить некоторые вопросы с командой АХЛ, но ожидается, что он прибудет в Стокгольм в первой половине дня в четверг и будет готов сыграть против Финляндии в субботу и помочь национальной команде в трех заключительных матчах группы.

Аболс дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в этом сезоне в составе команды "Филадельфия Флайерз". Он набрал пять очков (2+3) в 22 матчах НХЛ.

В регулярном чемпионате АХЛ нападающий набрал 32 очка (15+17) в 47 играх и забил два гола в семи матчах Кубка Колдера.

29-летний нападающий представлял Латвию на восьми чемпионатах мира.

Как уже сообщалось, Латвия начала чемпионат мира с победы над Францией со счетом 4:1, после чего уступила канадцам со счетом 1:7.

Латвия проведет третий матч чемпионата мира со Словенией во вторник в 17:20, на следующий день в 21:20 сыграет с командой Швеции, в субботу в 13:20 - против Финляндии, 18 мая в 21:20 - против Словакии и в заключительном матче группы 20 мая в 13:20 - против Австрии.