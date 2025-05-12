Сборная США потерпела первое поражение на ЧМ по хоккею

Австрия - Словакия

Сборная Австрии на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме одержала победу над Словакией в серии буллитов - 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время у победителей шайбы забросили Петер Шнайдер и Марко Каспер, в составе словаков отличились Самуэль Гонзек и Матуш Сукель. Матч перетек в овертайм, а затем - в серию буллитов. В итоге бонусный балл набрала Австрия. Решающий буллит реализовал Шнайдер.

Австрия одержала первую победу на ЧМ-2025 и с двумя очками переместилась на шестое место в таблице группы А, Словакия с четырьмя баллами находится на четвёртой строчке.

США - Швейцарии

Матч на стадионе "Йюске Банк Боксен" в Хернинге (Дания) завершился победой швейцарских хоккеистов со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Дамьен Риа открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Яниса Мозера. На 16-й минуте Йонас Зигенталер с передач Кевина Фиалы и Тайлера Моя удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 52-й минуте Дин Кукан с передач Дениса Мальгина и Свена Андригетто забросил третью шайбу и установил окончательный счёт в матче - 3:0.

Швейцария набрала семь очков и вышла на первое место в таблице группы В, США с шестью баллами находятся на второй строчке.

Американцы потерпели первое поражение на турнире после двух крупных побед с общим счётом 11:0.

Следующим соперником сборной США будет Норвегия 14 мая, а Швейцария 15 мая встретится с Германией.

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