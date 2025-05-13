Чехия громит Данию, Швеция одерживает победу над Финляндией

В понедельник, 13 мая, мужские сборные Швеции и Чехии по хоккею одержали победы в матчах чемпионата мира.
Финляндия - Швеция
В матче группы А, который прошел в Стокгольме, шведы в напряженном соседском противостоянии со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) переиграли команду Финляндии.
Уже на пятой минуте встречи шведы использовали численное преимущество, открыв счет. Спустя всего 21 секунду после начала большинства Эрик Густафссон мощно бросил от синей линии, голкипер финнов Юсе Сарос отбил шайбу прямо на клюшку Лео Карлсона, который не упустил своего шанса - 1:0.
Под занавес первого периода финн Валттери Мереля получил четыре минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой, однако шведы этим преимуществом не воспользовались.
В первом игровом отрезке Швеция имела подавляющее преимущество по броскам в створ ворот - 16 против всего 2 у финнов.
На 28-й минуте шведы увеличили свое преимущество до 2:0 после быстрой контратаки "два в одного". Лукас Раймонд выдал точную передачу слева, а Юнас Бродин отправил шайбу в левый нижний угол ворот Сароса точным броском из правого круга вбрасывания.
На 54-й минуте финны сумели сократить отставание – отличился Харри Песонен, забив шайбу с пятачка.
За три минуты до финальной сирены команда Финляндии заменила вратаря шестым полевым игроком, однако сравнять счет не смогла.
Голкипер победителей Якоб Маркстрем отразил 18 бросков, а Юсе Сарос спас ворота финнов целых 39 раз.
Ранее в понедельник в этой же группе Австрия в серии буллитов одолела Словакию - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).
После трех игр у Швеции в группе А девять очков, у Канады после двух матчей - шесть, у Финляндии в трех матчах пять очков, у Словакии - четыре. У Латвии после двух игр три очка, Австрия в трех встречах набрала два, Франция за два матча - одно очко, а Словения после трех матчей очков не имеет.
Чехия - Дания
В группе B, матч которой проходил в датском Хернинге, сборная Чехии уверенно переиграла хозяев турнира, команду Дании, со счетом 7:2 (0:0, 4:1, 3:1).
Во втором периоде чехи за 49 секунд забросили две шайбы усилиями Мартина Нечаса и Даниэла Газды, в обоих случаях голевыми передачами отметился Ондржей Беранек.
На 34-й минуте шайбу забросил Давид Пастрняк, а на 37-й - Лукаш Седлак.
В конце второго периода датчане отыграли одну шайбу благодаря голу Ника Олесена, однако уже на 45-й минуте Мартин Нечас снова довёл преимущество чехов до четырёх шайб - 5:1.
Через две минуты Кристиан Вейсе забросил вторую шайбу Дании, но на 58-й минуте Даниэль Воженилек поразил пустые ворота датчан, а окончательный счет - 7:2 - установил Роман Червенка на последней минуте матча.
По три очка (1+2) за матч заработали Седлак и Пастрняк, по два очка - Беранек и Филип Гронек (оба по 0+2). Вратарь чехов Даниэль Владарж отразил 29 бросков датчан.
У Дании в обоих голах поучаствовали Олесен (1+1) и Никлас Йенсен (0+2). Датский вратарь Фредерик Дихов парировал 26 из 32 бросков чешских хоккеистов.
Ранее в понедельник в этой же группе Швейцария победила США со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
В группе B Чехия после трех игр набрала восемь очков, у Швейцарии - семь, США после трёх матчей имеют шесть очков, Германия после двух - также шесть. Казахстан набрал три очка за две игры, Норвегия и Венгрия после двух матчей не набрали очков, Дания после трех встреч тоже осталась без очков.
На чемпионате мира участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь команд в каждой. Лучшие четыре сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали, а слабейшие команды покинут элитный дивизион, уступив свои места Великобритании и Италии.
Чемпионат мира в датском Хернинге и шведском Стокгольме завершится 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы B и два четвертьфинала, а Стокгольм примет матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала и игры за медали.
В прошлом году чемпионат мира выиграла Чехия, в финале победив Швейцарию (2:0). Бронзу завоевала Швеция, переиграв Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла тогда девятое место, хотя и одержала четыре победы в группе.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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