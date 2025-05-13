Чехия громит Данию, Швеция одерживает победу над Финляндией

За три минуты до финальной сирены команда Финляндии заменила вратаря шестым полевым игроком, однако сравнять счет не смогла.

Голкипер победителей Якоб Маркстрем отразил 18 бросков, а Юсе Сарос спас ворота финнов целых 39 раз.

Ранее в понедельник в этой же группе Австрия в серии буллитов одолела Словакию - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

После трех игр у Швеции в группе А девять очков, у Канады после двух матчей - шесть, у Финляндии в трех матчах пять очков, у Словакии - четыре. У Латвии после двух игр три очка, Австрия в трех встречах набрала два, Франция за два матча - одно очко, а Словения после трех матчей очков не имеет.

Чехия - Дания

В группе B, матч которой проходил в датском Хернинге, сборная Чехии уверенно переиграла хозяев турнира, команду Дании, со счетом 7:2 (0:0, 4:1, 3:1).

Во втором периоде чехи за 49 секунд забросили две шайбы усилиями Мартина Нечаса и Даниэла Газды, в обоих случаях голевыми передачами отметился Ондржей Беранек.

На 34-й минуте шайбу забросил Давид Пастрняк, а на 37-й - Лукаш Седлак.

В конце второго периода датчане отыграли одну шайбу благодаря голу Ника Олесена, однако уже на 45-й минуте Мартин Нечас снова довёл преимущество чехов до четырёх шайб - 5:1.