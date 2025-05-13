Стамбульский лабиринт для Путина

Президенты Украины и США сообщили, что готовы приехать 15 мая в Стамбул на переговоры . Дональд Трамп, правда, с оговоркой, что он там появится, если увидит, что "что-то может произойти". Интрига теперь в том, поедет ли Путин. Хотя кроме Трампа, похоже, никто на это не рассчитывает.

Переговоры без позиции

Владимир Путин сам запустил процесс, который перестал, в конечном итоге, контролировать. Началось все с его решения объявить на время длинных выходных, привязанных к празднованию победы во Второй мировой войне, в одностороннем порядке прекращение огня с Украиной, надеясь, что она вынуждена будет последовать его примеру, чтобы не портить свою репутацию в глазах того же Дональда Трампа. Путин думал, что так он в очередной раз докажет американской администрации свою договороспособность, а также облегчит задачу обеспечения безопасности в Москве во время парада, на который приезжали многочисленные зарубежные лидеры во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом, благодаря этой хитрой манипуляции, не надо будет ни о чем договариваться с Украиной.