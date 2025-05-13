Капитан сборной Словении сравнил организацию чемпионатов в Стокгольме и Риге

В третьем матче на чемпионате мира 2025 года сборная Латвии по хоккею встретится со сборной Словении. Перед дуэлью TVNET+ поговорил с капитаном сборной наших следующих соперников Робертом Саболичем. Представитель Словении выразил свое мнение по поводу предстоящей дуэли и охарактеризовал хоккей на своей родине.
TVNET+ поговорил с капитаном следующего соперника Латвии Робертом Саболичем. Во второй игре турнира он отдал результативную передачу в единственном голе Словении и был признан лучшим игроком команды.