Капитан сборной Словении сравнил организацию чемпионатов в Стокгольме и Риге

TVNET+ поговорил с капитаном следующего соперника Латвии Робертом Саболичем. Во второй игре турнира он отдал результативную передачу в единственном голе Словении и был признан лучшим игроком команды.

36-летний нападающий проводит в Стокгольме свой 12-й чемпионат мира и шестой в элите. Ветеран заметил, что в Стокгольм приехало какое-то число словенских болельщиков, в том числе и его семья - самые большие сторонники, - однако он не может сравнить это с присутствием латвийских фанатов.