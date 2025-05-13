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Капитан сборной Словении сравнил организацию чемпионатов в Стокгольме и Риге

Перевод: rus.tvnet.lv
Роберт Саболич
Роберт Саболич Фото: Andre Ringuette/IIHF

В третьем матче на чемпионате мира 2025 года сборная Латвии по хоккею встретится со сборной Словении. Перед дуэлью TVNET+ поговорил с капитаном сборной наших следующих соперников Робертом Саболичем. Представитель Словении выразил свое мнение по поводу предстоящей дуэли и охарактеризовал хоккей на своей родине.

TVNET+ поговорил с капитаном следующего соперника Латвии Робертом Саболичем. Во второй игре турнира он отдал результативную передачу в единственном голе Словении и был признан лучшим игроком команды.

36-летний нападающий проводит в Стокгольме свой 12-й чемпионат мира и шестой в элите. Ветеран заметил, что в Стокгольм приехало какое-то число словенских болельщиков, в том числе и его семья - самые большие сторонники, - однако он не может сравнить это с присутствием латвийских фанатов.

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