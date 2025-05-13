Латвия обыграла Словению, забросив 4 шайбы за 5 минут

В самом начале заключительного игрового отрезка мог отличиться Кристап Зиле, но его бросок издали пришёлся в перекладину. За шесть минут до финальной сирены Эдуард Тралмакс получил шайбу на правом борту, на скорости сместился в центр и легко переиграл Горака - 5:2.

В следующем матче сборная Латвии 14 мая сыграет против Швеции (начало в 21:20), а Словения 15 мая скрестит клюшки с Финляндией.

Благодаря этой победе сборная Латвии набрала 6 очков и поднялась на третье место в группе А. Таким образом, на данный момент она попадает в плей-офф, куда выйдут четыре лучшие команды из группы. Словения после трёх игр очков пока не имеет.

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Норвегия - Германия

В параллельном матче, который прошёл в Хернинге (Дания) победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.

Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

Германия возглавила свою группу с девятью очками после трёх игр, а команда Норвегии находится на шестой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка.