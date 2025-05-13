Латвия обыграла Словению, забросив 4 шайбы за 5 минут

Во вторник, 13 мая, сборная Латвии по хоккею в Стокгольме провела свой третий матч на чемпионате мира, обыграв команду Словении.
Матч подгруппы А прошёл в "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) в пользу сборной Латвии.
Первые минуты прошли под натиском подопечных Харийса Витолиньша, но затем словенцы постепенно начали давать отпор. Дважды хоккеисты сборной Словении проверяли на прочнось штангу ворот Кристерса Гудлевскиса и дважды играли в численном большинстве. Несмотря на это, в первые двадцать минут командам не удалось открыть счёт.
Во втором периоде командам удалось забросить шесть шайб в ворота друг друга. Счёт на табло на 3-й минуте открыл Марсель Махковец, который оказался первым на отскоке после того, как Гудлевскис отразил дальний бросок.
На 9-й минуте Кристиан Рубинс восстановил равновесие на табло, а на 13-й минуте после гола Анри Равинскиса сборная Латвии впервые повела в матче. Ещё 20 секунд спустя гол в свой актив записал Мартиньш Дзиеркалс, который послал шайбу под перекладину, не оставив шансов вратарю.
30 секунд потребовалось словенцам, чтобы вновь сократить отставание в счёте до минимума - Блаж Грегорц нанес бросок от синей линии, Гудлевскис не смог поймать шайбу, которая попала в конёк Цибульскису и медленно закатилась в ворота. Чуть меньше минуты спустя свой третий гол на турнире забил 21-летний Данс Лочмелис, которому ассистировал Роберт Мамчицс.
В самом начале заключительного игрового отрезка мог отличиться Кристап Зиле, но его бросок издали пришёлся в перекладину. За шесть минут до финальной сирены Эдуард Тралмакс получил шайбу на правом борту, на скорости сместился в центр и легко переиграл Горака - 5:2.
В следующем матче сборная Латвии 14 мая сыграет против Швеции (начало в 21:20), а Словения 15 мая скрестит клюшки с Финляндией.
Благодаря этой победе сборная Латвии набрала 6 очков и поднялась на третье место в группе А. Таким образом, на данный момент она попадает в плей-офф, куда выйдут четыре лучшие команды из группы. Словения после трёх игр очков пока не имеет.
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Норвегия - Германия
В параллельном матче, который прошёл в Хернинге (Дания) победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.
Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.
Германия возглавила свою группу с девятью очками после трёх игр, а команда Норвегии находится на шестой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка.
Текстовая онлайн-трансляция матча Латвия - Словения