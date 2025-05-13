Латвийские хоккеисты на чемпионате мира встретятся со сборной Словении

В сборной Словении не играет крупнейшая ее "звезда" Андже Копитар.

Во второй группе в Хернинге в трех играх восемь очков у Чехии, семь - у Швейцарии, по шесть очков в двух матчах набрали США и Германия, в двух играх три очка у Казахстана, в свою очередь, Норвегия и Венгрия в двух, а Дания - в трех матчах не набрали ни одного очка.

16 команд разделены на две группы по восемь команд в каждой и играют по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в четвертьфинале, а самые слабые из обеих групп покинут сильнейший дивизион и в следующем году будут заменены Великобританией и Италией.

Чемпионат мира в датском городе Хернинге и шведской столице Стокгольме завершится 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы B и два матча четвертьфинала, а в Стокгольме, помимо матчей группового этапа, пройдут два четвертьфинальных поединка, полуфинальные матчи и матчи за медали.

В прошлом году на чемпионате мира на своей площадке одержали победу чехи, обыграв Швейцарию со счетом 2:0 в решающем матче, а Швеция завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Канады со счетом 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в подгруппе.

Состав сборной Латвии на чемпионат мира: вратари - Марек Митенс, Густав Девис Григалс, Кристерс Гудлевскис; защитники - Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубин; нападающие - Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартинс Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуард Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс.