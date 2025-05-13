Латвийские хоккеисты на чемпионате мира встретятся со сборной Словении

Во вторник, 13 мая, сборная Латвии по хоккею в Стокгольме проведет свой третий матч на чемпионате мира - против Словении.
Матч подгруппы А в Avicii Arena в Стокгольме начнется в 17:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией со счетом 4:1, а во втором матче уступила Канаде со счетом 1:7.
Словения же 0:4 проиграла Канаде и 1:3 - Словакии.
После трех матчей у Швеции в группе А девять очков, шесть очков в двух матчах набрала Канада, пять очков в трех матчах на счету у Финляндии и четыре - у Словакии. Латвия набрала в двух матчах три очка, Австрия в трех матчах - два очка, одно очко после двух игр у Франции, а Словения остается без очков.
Кроме того, во вторник в Стокгольме в 21:20 встретятся Канада с Францией, в Хернинге в группе В в 17:20 сыграют сборные Германии и Норвегии, а в 21:20 - Венгрии и Казахстана. За играми можно следить на канале LTV7 и в интернете на lsm.lv/hokejs.
В последний раз хоккеисты Латвии и Словении встречались в олимпийском квалификационным турнире в августе 2024 года в Риге, и со счетом 4:2 победила Латвия. И на чемпионате мира 2023 года со счетом 3:2 победили латвийские хоккеисты.
В сборной Словении не играет крупнейшая ее "звезда" Андже Копитар.
Во второй группе в Хернинге в трех играх восемь очков у Чехии, семь - у Швейцарии, по шесть очков в двух матчах набрали США и Германия, в двух играх три очка у Казахстана, в свою очередь, Норвегия и Венгрия в двух, а Дания - в трех матчах не набрали ни одного очка.
16 команд разделены на две группы по восемь команд в каждой и играют по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в четвертьфинале, а самые слабые из обеих групп покинут сильнейший дивизион и в следующем году будут заменены Великобританией и Италией.
Чемпионат мира в датском городе Хернинге и шведской столице Стокгольме завершится 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы B и два матча четвертьфинала, а в Стокгольме, помимо матчей группового этапа, пройдут два четвертьфинальных поединка, полуфинальные матчи и матчи за медали.
В прошлом году на чемпионате мира на своей площадке одержали победу чехи, обыграв Швейцарию со счетом 2:0 в решающем матче, а Швеция завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Канады со счетом 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в подгруппе.
Состав сборной Латвии на чемпионат мира:
вратари - Марек Митенс, Густав Девис Григалс, Кристерс Гудлевскис;
защитники - Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубин;
нападающие - Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартинс Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуард Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс.
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