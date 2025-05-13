Онлайн Латвия - Словения. Следите за ходом матча вместе с нами!

Матч подгруппы А в "Авичи-Арена" в Стокгольме начнется в 17:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.

После трех матчей у Швеции в группе А девять очков, шесть очков в двух матчах набрала Канада, пять очков в трех матчах на счету у Финляндии и четыре - у Словакии. Латвия набрала в двух матчах три очка, Австрия в трех матчах - два очка, одно очко после двух игр у Франции, а Словения остается без очков.