Онлайн Латвия - Словения. Следите за ходом матча вместе с нами!

Во вторник, 13 мая, сборная Латвии по хоккею в Стокгольме проводит свой третий матч на чемпионате мира - против Словении.
Матч подгруппы А в "Авичи-Арена" в Стокгольме начнется в 17:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Напомним, сборная Латвии начала турнир с победы над Францией со счетом 4:1, а во втором матче уступила Канаде со счетом 1:7.
Словения же 0:4 проиграла Канаде и 1:3 - Словакии.
После трех матчей у Швеции в группе А девять очков, шесть очков в двух матчах набрала Канада, пять очков в трех матчах на счету у Финляндии и четыре - у Словакии. Латвия набрала в двух матчах три очка, Австрия в трех матчах - два очка, одно очко после двух игр у Франции, а Словения остается без очков.
Следите за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции!