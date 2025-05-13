СМИ: Впавший в немилость российский генерал Суровикин работает в Алжире

Издание обратило внимание на фотографии с приема в посольстве РФ в Алжире в честь так называемого Дня победы. На фотографиях видно, что среди гостей дипломатического представительства есть мужчина, очень похожий на Суровикина. В сообщении посольства имя генерала упомянуто не было. Он был назван руководителем российской военной группы специалистов.

После прошедшего летом 2023 году мятежа ЧВК "Вагнер" Суровикин пропал из после зрения общественности.

В СМИ прозвучали допущения, что генерал мог знать о предстоящем мятеже, а позднее был задержан. Официального подтверждения этой версии нет.

Суровикин руководил группировкой российских войск в войне с Украиной с октября 2022 года по январь 2023 года. В это время произошло отступление российской армии из Херсона.

До августа 2023 года Суровикин также являлся главнокомандующим Космическими войсками России.

Ранее в этом году депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.