СМИ: Впавший в немилость российский генерал Суровикин работает в Алжире

Впавший в немилость генерал российской армии Сергей Суровикин, который ранее командовал объединенной группой российской армии в войне с Украиной, теперь работает в Алжире, пишет "Радио Свобода Европа" со ссылкой на "Коммерсант".
Издание обратило внимание на фотографии с приема в посольстве РФ в Алжире в честь так называемого Дня победы. На фотографиях видно, что среди гостей дипломатического представительства есть мужчина, очень похожий на Суровикина. В сообщении посольства имя генерала упомянуто не было. Он был назван руководителем российской военной группы специалистов.
После прошедшего летом 2023 году мятежа ЧВК "Вагнер" Суровикин пропал из после зрения общественности.
В СМИ прозвучали допущения, что генерал мог знать о предстоящем мятеже, а позднее был задержан. Официального подтверждения этой версии нет.
Суровикин руководил группировкой российских войск в войне с Украиной с октября 2022 года по январь 2023 года. В это время произошло отступление российской армии из Херсона.
До августа 2023 года Суровикин также являлся главнокомандующим Космическими войсками России.
Ранее в этом году депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.
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