Кому в случае нарушения начисляют штрафные пункты - водителю или владельцу машины?

Житель спрашивает: "Может ли муниципальная полиция начислять штрафные пункты за нарушение, зафиксированное устройством видеонаблюдения, и начислять два штрафа, если на фотофиксации видно только одно нарушение?"

За нарушение, зафиксированное с помощью технических средств, не начисляется никаких пунктов учета нарушений (так называемых штрафных пунктов), поскольку штрафные санкции налагаются на владельца транспортного средства, а не на водителя.

В свою очередь, если владелец транспортного средства представит обоснованные доказательства того, кто именно управлял транспортным средством в момент фиксации соответствующего нарушения, административное наказание "переносится" на водителя транспортного средства, которому могут быть начислены соответствующие пункты за нарушение.

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Если по делу об административном правонарушении не получены доказательства совершения повторного административного правонарушения, то лицо не подлежит наказанию за два правонарушения.