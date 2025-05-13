Рождаемость продолжает падать: за первые три месяца года родилось всего 2756 детей

В первые три месяца 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 1423 мальчика, что на 10,4%, или на 165, меньше, чем годом ранее, и 1333 девочки, что на 14,9%, или на 233, меньше.

В марте в Латвии было зарегистрировано 985 новорожденных, что на 8,4%, или на 90, меньше, чем в соответствующем месяце 2024 года, в том числе 503 мальчика и 482 девочки.

В октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре - 940, в декабре - 921, в январе этого года - 881, а в феврале - 890.

За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 6870 смертей, что на 6,9%, или на 513, меньше, чем за первые три месяца 2024 года, когда было зарегистрировано 7383 смерти.

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Таким образом, число зарегистрированных в первом квартале этого года смертей превысило число родившихся на 4114, в то время как за тот же период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 4229.

За первые три месяца 2025 года в Латвии было зарегистрировано 1417 браков, что на 31,9%, или на 343 брака, больше, чем за соответствующий период 2024 года.

По данным ЦСУ, количество зарегистрированных браков в каждом месяце этого года было больше, чем в соответствующем месяце 2024 года. В январе было зарегистрировано 466 браков, что на 55,3%, или на 166, больше, чем в январе прошлого года, в феврале - 467 браков, что на 24,9%, или на 93, больше, а в марте - 484 брака, что на 21%, или на 84, больше.

На 1 апреля этого года численность населения Латвии, по предварительным данным, составляла 1,847 миллиона человек.