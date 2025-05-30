Нужно ли Латвии обязательное среднее образование?

Обязательным в Латвии является лишь окончание основной школы (9 классов); получение полного среднего образования (10-12 классы) остается правом, а не обязанностью. Инициатива ManaBalss.lv, выдвинутая в апреле 2025 года, предлагает сделать полную среднюю школу обязательной. Зачем это нужно и способно ли действительно помочь школьникам, экономике и всему государству? Разбирался TVNET+.
По данным ОЭСР, взрослые латвийцы без полного среднего образования зарабатывают на 13% меньше, чем их ровесники с аттестатом. Хуже обстоит дело у молодых латвийцев (25-34 года): без среднего образования они получают лишь 78% дохода от уровня сверстников, окончивших 12 классов.
Среднее образование в Латвии прибавляет к зарплате 12-15% и открывает путь к дальнейшему обучению и квалифицированной работе.