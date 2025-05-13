Келлог: США обсуждают размещение европейских сил в Украине

США обсуждают возможность размещения в Украине европейских миротворцев к западу от реки Днепр в рамках потенциального урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News во вторник, 13 мая. По его словам, в миссии могут быть задействованы военные Великобритании, Франции, Германии и Польши.

"Мы говорим о силах устойчивости (resilience force). Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле - и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта" - рассказал Келлог.

Прежде всего - прекращение огня

Он подчеркнул, что США выступают прежде всего за "всеобъемлющее прекращение огня", после чего стороны должны обсуждать другие вопросы - от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспектив членства Украины в НАТО.

В тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что президент Дональд Трамп намерен направить Кита Келлога и еще одного своего спецпредставителя, Стива Уиткоффа, на переговоры между Россией и Украиной, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая. Они выступят в качестве наблюдателей, уточнил телеканал CNN.