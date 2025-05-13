Витолиньш: Мне понравилась динамика, движение и результат

После победы сборной Латвии над Словенией на чемпионате мира главный тренер латвийской сборной Латвии Харийс Витолиньш отметил движение игроков и динамику матча.
Во вторник, 13 мая, в третьем матче чемпионата мира сборная Латвии одолела словенцев со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0), одержав вторую победу на турнире. Ранее латвийцы обыграли Францию со счетом 4:1 и уступили Канаде - 1:7.
"В начале матча не хватало агрессивности. Сначала все было слишком быстро: слишком быстро искали передачи, слишком быстро пытались выйти из зоны и попадались на контратаки", - прокомментировал игру главный тренер сборной Латвии.
По словам тренера, команде не хватало давления на ворота соперника, что, в частности, отразилось и в статистике - латвийцы не заработали ни одного большинства.
"Мы были недостаточно агрессивны, чтобы спровоцировать соперника на удаление", - пояснил Витолиньш.
Руководитель сборной также отметил, что в целом латвийцы контролировали игру, но не хватало простоты в принятии решений.
"Мы пытались что-то разыгрывать, но последняя передача все время была неточной. Это то, что нам нужно будет улучшить в завтрашнем матче со Швецией", - сказал Витолиньш.
По словам тренера, после первых заброшенных шайб игра у команды улучшилась, и даже до этого никакой паники не было.
"Мне понравилась динамика, движение и, конечно, результат - забросить пять шайб - это хорошо", - отметил Витолиньш.
Благодаря этой победе сборная Латвии набрала 6 очков и поднялась на третье место в группе А. Таким образом, на данный момент она попадает в плей-офф, куда выйдут четыре лучшие команды из группы. Словения после трёх игр очков пока не имеет.
В турнире участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь команд, каждая сборная сыграет по семь матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали, а по одной худшей команде из каждой группы покинут элитный дивизион. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.
Чемпионат мира в этом году проходит с 9 по 25 мая в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме, кроме матчей группы A, состоятся два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.
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