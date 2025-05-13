Витолиньш: Мне понравилась динамика, движение и результат

"Мне понравилась динамика, движение и, конечно, результат - забросить пять шайб - это хорошо", - отметил Витолиньш.

Благодаря этой победе сборная Латвии набрала 6 очков и поднялась на третье место в группе А. Таким образом, на данный момент она попадает в плей-офф, куда выйдут четыре лучшие команды из группы. Словения после трёх игр очков пока не имеет.

В турнире участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь команд, каждая сборная сыграет по семь матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали, а по одной худшей команде из каждой группы покинут элитный дивизион. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.

Чемпионат мира в этом году проходит с 9 по 25 мая в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме, кроме матчей группы A, состоятся два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.