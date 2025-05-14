Видео Сборная Канады по хоккею не оставила шансов Франции

Во вторник, 13 мая, сборные Канады и Венгрии отпраздновали победы в матчах чемпионата мира по хоккею.
Канада - Франция
Канада разгромила Францию со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в матче группы А в Стокгольме.
На седьмой минуте Бо Хорват открыл счет с пятачка - 1:0 в пользу Канады. На 13-й минуте в быстрой атаке Уильям Куилли поразил левую верхнюю "девятку" ворот соперника - 2:0.
На 38-й минуте Сидни Кросби, играя в большинстве, с правого круга вбрасывания приблизился к воротам и броском в ближний верхний угол сделал счет 3:0. На 44-й минуте после быстрой комбинации в большинстве Хорват оформил дубль - 4:0.
На 52-й минуте шайба после броска Брэндона Монтура отскочила от вратаря, перелетела его и залетела в ворота - 5:0. У Монтура в этом матче также результативная передача.
Ранее в этот день сборная Латвии со счетом 5:2 обыграла Словению.
После трех матчей в группе A по 9 очков имеют Канада и Швеция. У Латвии - 6 очков, у Финляндии - 5, у Словакии - 4, у Австрии - 2. Франция имеет одно очко, а Словения остается без очков.
Казахстан - Венгрия
В матче группы B в Хернинге сборная Венгрии одолела команду Казахстана со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
Уже на 15-й секунде Янош Хари открыл счет, а на 19-й минуте Иштван Тербоч увеличил преимущество - 2:0.
На 35-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу - 1:2.
Вильмош Галло забросил шайбу уже на 14-й секунде третьего периода, а Петер Винце реализовал большинство на 44-й минуте - 4:1.
За 59 секунд до конца матча защитник Валерий Орехов сократил отставание, реализовав большинство без вратаря - 2:4.
В группе B после трех матчей у Германии - 9 очков, у Чехии - 8, у Швейцарии - 7, у США - 6. У Венгрии и Казахстана - по 3 очка, а Норвегия и Дания остаются без набранных очков.
В чемпионате мира участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь. Каждая команда проводит по семь матчей в круговом этапе. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а худшие выбывают из элитного дивизиона. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.
Чемпионат мира проходит в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме с 9 по 25 мая. В Хернинге играются матчи группы B и два четвертьфинала, в Стокгольме - матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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