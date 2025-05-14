Видео Сборная Канады по хоккею не оставила шансов Франции

Уже на 15-й секунде Янош Хари открыл счет, а на 19-й минуте Иштван Тербоч увеличил преимущество - 2:0.

На 35-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу - 1:2.

Вильмош Галло забросил шайбу уже на 14-й секунде третьего периода, а Петер Винце реализовал большинство на 44-й минуте - 4:1.

За 59 секунд до конца матча защитник Валерий Орехов сократил отставание, реализовав большинство без вратаря - 2:4.

В группе B после трех матчей у Германии - 9 очков, у Чехии - 8, у Швейцарии - 7, у США - 6. У Венгрии и Казахстана - по 3 очка, а Норвегия и Дания остаются без набранных очков.

В чемпионате мира участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь. Каждая команда проводит по семь матчей в круговом этапе. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а худшие выбывают из элитного дивизиона. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.

Чемпионат мира проходит в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме с 9 по 25 мая. В Хернинге играются матчи группы B и два четвертьфинала, в Стокгольме - матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".