Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибудет в Стамбул и будет ожидать украинскую сторону. При этом он не уточнил состав делегации, отметив, что информация будет обнародована, когда Кремль сочтет это необходимым.
По данным издания The Washington Post, ссылающегося на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, Россию на переговорах, вероятно, представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что готов к переговорам только при личном участии Путина, поскольку именно он принимает ключевые решения в России. "Если Путин не приедет, это будет означать, что он не хочет закончить войну", - заявил Зеленский.
Соединенные Штаты также планируют участие в переговорах: президент Дональд Трамп подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио будет присутствовать на встрече в Стамбуле. Кроме того, ожидается прибытие специальных посланников Трампа - Стива Уиткоффа и Кита Келлога. Сам Трамп не исключил возможности своего участия, однако отметил, что его приезд будет зависеть от присутствия Путина.
Переговоры в Стамбуле станут первыми прямыми контактами между Россией и Украиной с 2022 года. Предыдущие попытки диалога, включая встречи в Беларуси и Турции, не привели к значимым результатам. На фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических усилий международного сообщества предстоящая встреча рассматривается как потенциальный шаг к деэскалации конфликта.
Украинская сторона настаивает на личной встрече лидеров, подчеркивая, что только прямые переговоры могут привести к реальному прогрессу в урегулировании конфликта. Европейский союз и Соединенные Штаты продолжают призывать к немедленному прекращению огня и поддерживают усилия по организации переговоров.
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