По данным издания The Washington Post, ссылающегося на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, Россию на переговорах, вероятно, представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что готов к переговорам только при личном участии Путина, поскольку именно он принимает ключевые решения в России. "Если Путин не приедет, это будет означать, что он не хочет закончить войну", - заявил Зеленский.

Соединенные Штаты также планируют участие в переговорах: президент Дональд Трамп подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио будет присутствовать на встрече в Стамбуле. Кроме того, ожидается прибытие специальных посланников Трампа - Стива Уиткоффа и Кита Келлога. Сам Трамп не исключил возможности своего участия, однако отметил, что его приезд будет зависеть от присутствия Путина.

Переговоры в Стамбуле станут первыми прямыми контактами между Россией и Украиной с 2022 года. Предыдущие попытки диалога, включая встречи в Беларуси и Турции, не привели к значимым результатам. На фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических усилий международного сообщества предстоящая встреча рассматривается как потенциальный шаг к деэскалации конфликта.

Украинская сторона настаивает на личной встрече лидеров, подчеркивая, что только прямые переговоры могут привести к реальному прогрессу в урегулировании конфликта. Европейский союз и Соединенные Штаты продолжают призывать к немедленному прекращению огня и поддерживают усилия по организации переговоров.