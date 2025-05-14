Тралмакс, Лочмелис, Рубинс и Гудлевскис входят в число лидеров ЧМ

Лучшим бомбардиром турнира с шестью очками сейчас является Давид Пастрняк из Чехии, набравший шесть очков в трех матчах (два гола + четыре результативные передачи).

Второе место с пятью очками занимает Бо Хорват из сборной Канады, забивший четыре гола. У него также есть одна результативная передача (4+1).

Пять игроков набрали 2+3 на этом турнире. Это Доминик Кахун (Германия), Роман Червенка (Чехия), Трэвис Конекни, Натан Маккиннон (оба Канада), Тайлер Мой (Швейцария) и Эдуард Тралмакс (Латвия).

Несколько игроков набрали по четыре очка на этом турнире, но двое входят в десятку лучших, забив три гола, что больше, чем у других игроков с четырьмя очками. Дэн Лочмелис (Латвия) и Каттер Готье (США) набрали 3+1.

Лидером списка лучших снайперов является вышеупомянутый канадец Хорват, забивший четыре гола, три из которых в численном большинстве.

Пять игроков забили по три гола — Лочмелис, Готье, Дамьен Риат (Швейцария), Йонас Бродин и Мика Зибанежад (оба — Швеция).