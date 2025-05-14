Тралмакс, Лочмелис, Рубинс и Гудлевскис входят в число лидеров ЧМ

После трех игр чемпионате мира по хоккею с шайбой, нападающие сборной Латвии Эдуардс Тралмакс и Данс Лочмелис вошли в десятку лучших бомбардиров, гласит статистика Международной федерации хоккея (IIHF).
Лучшим бомбардиром турнира с шестью очками сейчас является Давид Пастрняк из Чехии, набравший шесть очков в трех матчах (два гола + четыре результативные передачи).
Второе место с пятью очками занимает Бо Хорват из сборной Канады, забивший четыре гола. У него также есть одна результативная передача (4+1).
Пять игроков набрали 2+3 на этом турнире. Это Доминик Кахун (Германия), Роман Червенка (Чехия), Трэвис Конекни, Натан Маккиннон (оба Канада), Тайлер Мой (Швейцария) и Эдуард Тралмакс (Латвия).
Несколько игроков набрали по четыре очка на этом турнире, но двое входят в десятку лучших, забив три гола, что больше, чем у других игроков с четырьмя очками. Дэн Лочмелис (Латвия) и Каттер Готье (США) набрали 3+1.
Лидером списка лучших снайперов является вышеупомянутый канадец Хорват, забивший четыре гола, три из которых в численном большинстве.
Пять игроков забили по три гола — Лочмелис, Готье, Дамьен Риат (Швейцария), Йонас Бродин и Мика Зибанежад (оба — Швеция).
Тралмакс (+7 и -2) и Кристианс Рубинс (+6 и -1) входят в число восьми игроков этого турнира, имеющих лучший коэффициент эффективности +5.
Филип Хронек (Чехия), Лукаш Келбле и Леон Хютл (оба — Германия), Катер Готье, Мэтти Бениер и Уилл Смит (все трое — США) также набрали коэффициент эффективности +5.
Соотношение голов сборной Латвии после трех игр составляет 10:10. Семь из 10 пропущенных шайб были в матче против Канады.
Худший коэффициент эффективности в сборной Латвии у защитника Ральфа Фрейбергса (-5), за ним следуют Мартиньш Лавиньш (-4) и Рихардс Букартс (-4).
У Харальдса Эгле четвертый худший коэффициент эффективности в команде (-3), у Каспара Даугавиньша (-2), Глеба Прохоренкова (-2) и Кристапа Зиле (-2).
Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис принял участие в двух матчах и в среднем пропустил 1,50 гола, что на данный момент является третьим лучшим показателем на турнире.
Филипп Грубауэр (Германия) и Джои Дакорд (США) также пропустили в среднем 1,50 гола.
Только словак Самуэль Хлавай (1,44) и швед Якобс Маркстрём (0,50) пропустили меньше голов.
Гудлевскис отразил 91,89% бросков соперников, что на данный момент является шестым лучшим показателем на турнире.
Лидером является Маркстрём (97,06%), за ним следуют финны Юсе Сарош (94,74%), Дакорд (94,34%), Грубауэр (94,0%) и Хлавай (92,31%).