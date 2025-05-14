В пожаре в Лудзенском крае уничтожено здание

Вызов поступил в 10 часов утра. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Кроме того, незадолго до полуночи в Ливберзской волости Елгавского края в одноэтажном здании мастерской загорелась оставленная без присмотра пища, площадь возгорания составила всего 0,2 квадратных метра. В результате происшествия пострадал один человек.

Пожарным также пришлось выезжать на вызовы, связанные с возгоранием сажи в дымоходах двух зданий, горением легкового автомобиля, двери, забора, электропроводов, пять раз - на возгорание прошлогодней травы, трижды - на лесные пожары, а также на горение кустарника и мусора.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательная служба получила 45 вызовов: 21 на тушение пожаров, 17 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.