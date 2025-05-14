Латвия без шансов всухую проиграла Швеции

Матч группы А прошёл в "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился победой хозяев со счётом 6:0 (0:0, 2:0, 4:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Шведы были немного активнее, нанесли больше бросков в створ (8-6) и трижды играли в большинстве, но выручал Кристерс Гуделвскис. Подопечные Харийса Витолиньша хорошо защищались и навязывали борьбу сопернику, несколько раз серьёзно угрожая воротам Самуэля Эрссона.

На 11-й минуте шведы открыли счёт в матче - Расмус Андерссон подхватил шайбу после выигранного вбрасывания, прокатился за воротами, вылез на пятак и бросил точно над щитком вратаря в дальнюю девятку. 12 секунд спустя шведы удвоили свое преимущество - на этот раз Антон Бенгтссон с убойной позиции отправил шайбу в дальний верхний угол, без шансов для Гудлевскиса.

Едва начался третий период, как хозяева в третий раз поразили ворота Гудлевскиса. На этот раз автором гола стал Лукас Рэймонд, который завершил красивую комбинацию после быстрой контратаки.

До конца матча шведы ещё трижды забили в ворота Гудлевскиса. На 9-й минуте Адам Ларссон бросил издали и шайба после двух рикошетов и попадания в штангу закатилась в ворота. На 11-й минуте швед иранского происхождения Мика Зибанежад отдал передачу на пятак, откуда Томс Андерсонс щёлкнул по собственным воротам. Окончательный счёт на табло установил Элиас Линдхольм, который реализовал численное большинство.

Швеция одержала четвёртую победу подряд и с 12 очками лидирует в группе A. Латвия с 6 очками занимает 4-е место.

В следующих матчах Швеция 16 мая сыграет со Словенией, а Латвия на следующий день сразится с Финляндией.

Напомним, сборная Латвии начала турнир с победы над Францией 4:1, во второй игре уступила Канаде 1:7, а во вторник обыграла Словению 5:2. Швеция выиграла у Словакии (5:0), Австрии (4:2) и Финляндии (2:1).

Казахстан - Дания

В параллельном матче, который проходил в Хернинге, сборная Дании обыграла Казахстан со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).