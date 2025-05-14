Латвия сразится со Швецией - хозяевами чемпионата мира

Матч группы А в "Авичи-Арена" в Стокгольме начнется в 21:20 по латвийскому времени и будет показан в прямом эфире на канале LTV7. Также за текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на RUS TVNET.

Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией 4:1, во второй игре уступила Канаде 1:7, а во вторник обыграла Словению 5:2. Швеция выиграла у Словакии (5:0), Австрии (4:2) и Финляндии (2:1).

После трех игр у Канады и Швеции в группе А по девять очков, у Латвии - шесть очков, у Финляндии - пять очков, у Словакии - четыре очка, у Австрии - два очка, у Франции - одно очко, а у Словении очков нет.

Сегодня в Стокгольме в 17:20 Словакия встретится с Францией, а в Хернинге (Дания) в группе B в 17:20 встретятся США и Норвегия, а в 21:20 Дания выйдет на лед против Казахстана.