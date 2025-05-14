Латвия сразится со Швецией - хозяевами чемпионата мира

Сегодня в Стокгольме мужская сборная Латвии по хоккею сыграет с командой Швеции в четвертом матче чемпионата мира.
Матч группы А в "Авичи-Арена" в Стокгольме начнется в 21:20 по латвийскому времени и будет показан в прямом эфире на канале LTV7. Также за текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на RUS TVNET.
Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией 4:1, во второй игре уступила Канаде 1:7, а во вторник обыграла Словению 5:2. Швеция выиграла у Словакии (5:0), Австрии (4:2) и Финляндии (2:1).
После трех игр у Канады и Швеции в группе А по девять очков, у Латвии - шесть очков, у Финляндии - пять очков, у Словакии - четыре очка, у Австрии - два очка, у Франции - одно очко, а у Словении очков нет.
Сегодня в Стокгольме в 17:20 Словакия встретится с Францией, а в Хернинге (Дания) в группе B в 17:20 встретятся США и Норвегия, а в 21:20 Дания выйдет на лед против Казахстана.
Команды Латвии и Швеции встречались на последних трех чемпионатах мира. В 2022 году Латвия уступила 0:1 в групповом турнире, в 2023 году в четвертьфинале на пути к бронзовым медалям обыграла шведов со счетом 3:1, а год назад уступила со счетом 2:7.
Группу В возглавляет Германия, у которой девять очков в трех играх, у Чехии - восемь очков, у Швейцарии - семь очков, а у США - шесть очков. Венгрия и Казахстан имеют по три очка, а Норвегия и Дания - ни одного.
В чемпионате мира участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь. Каждая команда проводит по семь матчей в круговом этапе. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а худшие выбывают из элитного дивизиона. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
Состав сборной Латвии на чемпионате мира:
вратари - Марек Митенс, Густав Давис Григалс, Кристерс Гудлевскис;
защитники - Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубин;
нападающие - Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартинс Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуард Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс.
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