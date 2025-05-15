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"Твое время подошло к концу", "А твое место на помойке истории". Дебаты кандидатов на пост мэра Риги

Депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) и депутат Сейма Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте").
Депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) и депутат Сейма Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"). Фото: TVNET

В рамках программы TVNET "Пульс" в дебатах схлестнулись главные кандидаты на пост мэра Риги: действующий мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").

 Видео: Предвыборные дебаты с кандидатами в мэры Риги (фрагмент)

Внимание! В программе иногда звучит агрессивная лексика. Но редакция приняла решение не цензурировать это.

Задача СМИ - это не только предоставление информации, но и отражение реальности, какой бы она ни была, даже если эта реальность неудобна, громка или нелепа.

Перед выборами особенно важно дать обществу увидеть, услышать и оценить действия и способ высказывания политиков. Прозвучавшие в ходе дискуссий ругательства и агрессивный тон не являются формой коммуникации нашего СМИ, однако мы решили, что их сокрытие во время предвыборной политической дискуссии - это редакционное вмешательство, искажающее контекст события и отражение политического процесса.

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