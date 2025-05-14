Видео Норвегия чуть не обыграла США, Словакия одолела Францию

Словакия - Франция

В группе А в Стокгольме сборная Словакии обыграла сборную Франции со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

В группе А у Канады и Швеции по девять очков после трех игр, у Словакии - семь очков после четырех матчей, у Латвии - шесть очков после трех игр, у Финляндии -пять очков, а у Австрии - два очка. У Франции одно очко, а у Словении очков нет.

США- Норвегия

В группе B США обыграли Норвегию со счетом 6:5 (4:1, 1:2, 0:2, 1:0) в дополнительное время. Основное время завершилось ничьей - 5:5.

В группе B в Хернинге у Германии девять очков в трех играх, у Чехии - восемь. У США - столько же в четырех играх, а у Швейцарии - семь в трех играх. Венгрия и Казахстан имеют по три очка, Норвегия - одно, а Дания - без побед.

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