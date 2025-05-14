Видео Эстония пыталась остановить на Балтике танкер, шедший в Россию

Эстонские военные предприняли попытку остановить танкер Jaguar, входящий в теневой флот России, сообщает Rus.Postimees. Судно не подчинилось приказам и покинуло экономическую зону Эстонии. В операции участвовали корабли, вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии. Россия в свою очередь направила истребитель Су-30.
Как пишет польский портал Defence24.pl, в интернете появилась видеозапись, снятая на палубе танкера под флагом Габона. Судно перевозило российскую нефть в составе так называемого теневого флота, передает ERR.
‼️Estonian military attempted to arrest the oil tanker JAGUAR, part of Russia's "shadow fleet," which was heading to a Russian port under the flag of Gabon.— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2025
A Russian Su-35S flew in to support the tanker. Estonia accused Russia of violating its airspace and handed a note of… pic.twitter.com/2DCUUrqvtw
Точная дата съемки неизвестна, однако нынешнее местонахождение судна - оно пришвартовано у побережья Гогланда, крупнейшего острова в Финском заливе, находящегося под контролем России, - позволяет предположить, что видео сделано недавно.
На кадрах видно, как в непосредственной близости от судна кружит армейский вертолет A139 ВМС Эстонии и самолет M-28 Skytruck (производства PZL Mielec).
По данным портала, в то же время в районе происшествия кружил истребитель ВМС России, предположительно Су-30 Балтийского флота. Пока неизвестно, что заставило эстонские власти попытаться остановить танкер. Однако, учитывая, что судно бросило якорь у побережья острова, принадлежащего России, действия эстонских сил не увенчались успехом.
Министр обороны Ханно Певкур сообщил в среду вечером программе "Актуальная камера", что совместно с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом транспорта и Военно-морскими силами было решено: подъем на борт судна ради проверки только одного документа в данной ситуации был бы несоразмерной мерой.
По словам Певкура, из-за танкера угрозы для эстонской инфраструктуры не было, однако основной целью было обезопасить критически важные объекты и вывести судно из эстонских вод. "Мы начали отслеживать это судно задолго до его приближения к эстонской границе и привлекли для этого как корабли Военно-морских сил, так и авиацию, чтобы гарантировать безопасность критической инфраструктуры Эстонии".
"Сейчас судно находится на якорной стоянке. Перейдет ли оно дальше в какой-либо российский порт и как будут развиваться события, покажет время. Вся необходимая информация будет передана возможному государству флага и нашим партнерам", - отметил министр.
Танкер Jaguar связывают с индийской компанией Gatik Ship Management. Эта компания занимается перевозкой российской нефти, на которую распространяются западные санкции.
Российский истребитель незаконно пересек воздушную границу Эстонии
В среду, 14 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за нарушения воздушной границы, зафиксированного 13 мая.
Во вторник вечером, 13 мая, в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.
У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.
На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.
Это первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским военным самолетом.
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