Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Видео Эстония пыталась остановить на Балтике танкер, шедший в Россию

Учения НАТО в Балтийском море. Фото иллюстративное.
Учения НАТО в Балтийском море. Фото иллюстративное. Фото: Kaitsevägi

Эстонские военные предприняли попытку остановить танкер Jaguar, входящий в теневой флот России, сообщает Rus.Postimees. Судно не подчинилось приказам и покинуло экономическую зону Эстонии. В операции участвовали корабли, вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии. Россия в свою очередь направила истребитель Су-30.

Как пишет польский портал Defence24.pl, в интернете появилась видеозапись, снятая на палубе танкера под флагом Габона. Судно перевозило российскую нефть в составе так называемого теневого флота, передает ERR.

​Точная дата съемки неизвестна, однако нынешнее местонахождение судна - оно пришвартовано у побережья Гогланда​, крупнейшего острова в Финском заливе, находящегося под контролем России, - позволяет предположить, что видео сделано недавно.

На кадрах видно, как в непосредственной близости от судна кружит армейский вертолет A139 ВМС Эстонии и самолет M-28 Skytruck (производства PZL Mielec).

По данным портала, в то же время в районе происшествия кружил истребитель ВМС России, предположительно Су-30 Балтийского флота. Пока неизвестно, что заставило эстонские власти попытаться остановить танкер. Однако, учитывая, что судно бросило якорь у побережья острова, принадлежащего России, действия эстонских сил не увенчались успехом.

Министр обороны Ханно Певкур сообщил в среду вечером программе "Актуальная камера", что совместно с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом транспорта и Военно-морскими силами было решено: подъем на борт судна ради проверки только одного документа в данной ситуации был бы несоразмерной мерой.

По словам Певкура, из-за танкера угрозы для эстонской инфраструктуры не было, однако основной целью было обезопасить критически важные объекты и вывести судно из эстонских вод. "Мы начали отслеживать это судно задолго до его приближения к эстонской границе и привлекли для этого как корабли Военно-морских сил, так и авиацию, чтобы гарантировать безопасность критической инфраструктуры Эстонии".

"Сейчас судно находится на якорной стоянке. Перейдет ли оно дальше в какой-либо российский порт и как будут развиваться события, покажет время. Вся необходимая информация будет передана возможному государству флага и нашим партнерам", - отметил министр.

Танкер Jaguar связывают с индийской компанией Gatik Ship Management. Эта компания занимается перевозкой российской нефти, на которую распространяются западные санкции.

Российский истребитель незаконно пересек воздушную границу Эстонии

В среду, 14 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за нарушения воздушной границы, зафиксированного 13 мая.

Во вторник вечером, 13 мая, в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.

На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.

Это первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским военным самолетом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти