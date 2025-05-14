Видео Эстония пыталась остановить на Балтике танкер, шедший в Россию

Министр обороны Ханно Певкур сообщил в среду вечером программе "Актуальная камера", что совместно с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом транспорта и Военно-морскими силами было решено: подъем на борт судна ради проверки только одного документа в данной ситуации был бы несоразмерной мерой.

По словам Певкура, из-за танкера угрозы для эстонской инфраструктуры не было, однако основной целью было обезопасить критически важные объекты и вывести судно из эстонских вод. "Мы начали отслеживать это судно задолго до его приближения к эстонской границе и привлекли для этого как корабли Военно-морских сил, так и авиацию, чтобы гарантировать безопасность критической инфраструктуры Эстонии".

"Сейчас судно находится на якорной стоянке. Перейдет ли оно дальше в какой-либо российский порт и как будут развиваться события, покажет время. Вся необходимая информация будет передана возможному государству флага и нашим партнерам", - отметил министр.

Танкер Jaguar связывают с индийской компанией Gatik Ship Management. Эта компания занимается перевозкой российской нефти, на которую распространяются западные санкции.

Российский истребитель незаконно пересек воздушную границу Эстонии

В среду, 14 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за нарушения воздушной границы, зафиксированного 13 мая.

Во вторник вечером, 13 мая, в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.

На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.

Это первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским военным самолетом.