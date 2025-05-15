Как Япония помогает Украине очищать ее территорию от мин

После этого японский МИД выпустил заявление, в котором отмечалось, что извлечение из земли мин и неразорвавшихся боеприпасов "не только важно для обеспечения безопасности жителей, но и является необходимым условием для восстановления" Украины.

МИД Японии заявил, что разминирование - необходимое условие для восстановления Украины. Фото: Hiro Komae/AP Photo/picture alliance

А уже в августе группа стажеров из числа сотрудников украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отправилась в Японию для обучения эксплуатации и обслуживанию соответствующего оборудования, а затем - в Камбоджу для практической подготовки в полевых условиях.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до конца 2024 года Токио предоставил Киеву безвозмездную помощь для восстановления страны на 91 млрд иен (553,9 млн евро в пересчете).

Токио обещает и далее поддерживать Киев

Согласно принятой вскоре после окончания Второй мировой войны конституции, Япония обязана соблюдать строгие ограничения при оказании военной помощи другим государствам. Поэтому Токио предоставил Киеву медицинское оборудование, каски и бронежилеты, но не боеприпасы или системы вооружений, которые поставляли украинцам другие страны.

Тем не менее довольно быстро сменяющие друг друга японские премьер-министры обещали сделать все возможное для предоставления поддержки Украине. "Япония активизирует свои усилия в области разминирования, чтобы украинский народ чувствовал себя спокойно, восстанавливая свою повседневную жизнь", - отметил в прошлом году на мирном саммите по Украине тогдашний премьер Фумио Кисида.

Фумио Кисида. Фото: AFP