Как Япония помогает Украине очищать ее территорию от мин

Японские компании отправляют тяжелую технику на разминирование украинской территории, а ученые используют искусственный интеллект для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Япония использует свои дипломатические и технологические возможности, чтобы помочь разрушенной войной Украине, на 174 000 квадратных километров территории которой, как считается, находятся около 2 миллионов мин.
Этой осенью в Токио пройдет международный семинар, посвященный усилиям по разминированию украинских земель. А в декабре в Женеве Япония будет председательствовать на 22-й конференции стран-участниц Оттавской конвенции - международного соглашения, запрещающего применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин.
Стремясь спасти жизни жителей Украины, японские власти, частные компании и ученые используют для расчистки больших площадей и участков от мин и неразорвавшихся боеприпасов как передовые технологии, так и более традиционные методы. У фирм из Страны восходящего солнца уже десятилетия опыта работы в этой сфере. Так, Komatsu Ltd, токийский производитель тяжелой стройтехники, с 1999 года сотрудничает с НПО в Камбодже, очищая от мин рисовые поля и сельскую местность. С тех пор компания распространила подобные программы на Лаос, Афганистан и Анголу.
Как Япония помогает Украине
9 июля прошлого года посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда передал Украине четыре тяжелых бронированных экскаватора Komatsu, оснащенных устройством для безопасного подрыва противопехотных мин in situ, то есть на месте, не перемещая их куда-то.
После этого японский МИД выпустил заявление, в котором отмечалось, что извлечение из земли мин и неразорвавшихся боеприпасов "не только важно для обеспечения безопасности жителей, но и является необходимым условием для восстановления" Украины.
А уже в августе группа стажеров из числа сотрудников украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отправилась в Японию для обучения эксплуатации и обслуживанию соответствующего оборудования, а затем - в Камбоджу для практической подготовки в полевых условиях.
С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до конца 2024 года Токио предоставил Киеву безвозмездную помощь для восстановления страны на 91 млрд иен (553,9 млн евро в пересчете).
Токио обещает и далее поддерживать Киев
Согласно принятой вскоре после окончания Второй мировой войны конституции, Япония обязана соблюдать строгие ограничения при оказании военной помощи другим государствам. Поэтому Токио предоставил Киеву медицинское оборудование, каски и бронежилеты, но не боеприпасы или системы вооружений, которые поставляли украинцам другие страны.
Тем не менее довольно быстро сменяющие друг друга японские премьер-министры обещали сделать все возможное для предоставления поддержки Украине. "Япония активизирует свои усилия в области разминирования, чтобы украинский народ чувствовал себя спокойно, восстанавливая свою повседневную жизнь", - отметил в прошлом году на мирном саммите по Украине тогдашний премьер Фумио Кисида.
И пока Komatsu Ltd использует проверенные методы, чтобы обезвреживать противопехотные мины, другие компании и ученые применяют для решения этой проблемы новейшие технологии.
Японские дроны учатся находить мины, находясь в воздухе
Хидеюки Савада, профессор Школы передовой науки и техники токийского университета Васэда, в феврале принял участие в онлайн-семинаре, организованном Международным Комитетом Красного Креста (МККК), где рассказал о своих последних достижениях в данной области.
Команда Савады разрабатывает систему, которая научит искусственный интеллект (ИИ) находить мины с помощью беспилотника, оснащенного инфракрасной камерой. Дрон способен сканировать большие участки местности гораздо быстрее, чем люди, использующие ручное оборудование. После этого потенциально опасные предметы могут быть отмечены на местности, чтобы саперы могли их обезвредить.
"Я начал это исследование в 2019 году и пытаюсь заставить роботов вести себя и реагировать, как человек, - рассказал в интервью DW Савада, занимающийся ИИ, робототехникой и машинным обучением. - Мы используем компьютерное обучение, чтобы научить робот опознавать мину на основе сотен фотографий, которые мы вводим".
В реальности задача выглядит значительно труднее, поскольку мины обычно лежат под землей. Поэтому для обнаружения и идентификации цели по тепловому следу от металла и пластика необходима инфракрасная камера, поясняет японский профессор. По его словам, температура, уровень влажности и состав грунта еще больше усложняют ситуацию, но постепенно проблемы преодолеваются.
"На данный момент доля успешного обнаружения зарытых мин составляет около 95%, и мы вводим дополнительные переменные, такие как температура и рельеф местности", - делится профессор Савада, который вместе со своей команда собирает в Украине информацию об этих переменных.
Он хочет как можно скорее приступить к работе на местности, хотя и уточняет, что для достижения оптимальных результатов необходимо проделать еще большую работу: "Там использовалось более 100 различных типов мин, поэтому трудно собрать все необходимые данные для каждой ситуации".
Цель - защитить от мин "целое поколение детей"
По выражению японского ученого, очень важно, чтобы его система обнаружения противопехотных мин быстро совершенствовалась."Мы знаем, что 40% жертв таких мин - это дети, которые играют в поле и случайно наступают на мину, - говорит профессор. - Решение этой проблемы будет означать, что целому поколению детей не придется это испытать".
В Украине, указывает Хидеюки Савада, даже после окончания войны мины все равно сразу не исчезнут, а это значит, что многие районы страны останутся небезопасными. "Я хочу сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию. И другие японские компании и организации делают то же самое", - подвел итог Савада.
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