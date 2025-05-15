Видео Под Олайне действует опасная компания? У местных разные мнения

Передача Degpunktā выяснила больше о компании друзей, которая была задержана в апреле на Елгавском шоссе возле Озолниеки. Тогда водителя уличили в опьянении в четыре промилле. Журналисты выяснили, что компания родом из поселка Петерниеки.
Пьяный водитель тогда был задержан, а теперь дело уже передано в прокуратуру и скоро последует суд.
Жители поселка Петерниеки передают телеканалу, что эта компания и ранее "играла с огнем".
"Здравствуйте. (...) Видел в Degpunktā новость, где водитель Audi в пьяном виде въехал в грузовик. Где он сказал, что спал, пока его друг ездил к девушке. На самом деле все те люди, которые там были, живут в Петерниеках, и они как одна шайка. (...) Действительно, опасно детей пускать на велосипедах кататься, пока они ездят здесь без прав и в пьяном виде", - сказала зрительница передачи.
Жители Петерниеки очно придерживаются разных взглядов на недавно попавшую в беду компанию.
Арнис говорит хорошие слова о Вернере, который на этот раз, правда, стал потерпевшим, так как дремал на заднем сиденье машины, в то время как его друг взял авто без разрешения и ехал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Между тем другая жительница заявила передаче, что присланная зрительницей новость, скорее всего, написана для того, чтобы очернить работающих на местных стройках мужчин.
Degpunktā в одном из дворов удалось встретить печально известную компанию. Водитель признался телепередаче, что сел за руль пьяным, но никакого происшествия не произошло.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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