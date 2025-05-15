Юноша соврал о взрывном устройстве в школе; применен надзор пробации

Обвиняемый молодой человек, движимый хулиганскими мотивами, в начале ноября прошлого года с созданных им же адресов электронной почты направил в Госполицию электронные письма, в которых указал, что в одной из школ и колледжей заложены взрывные устройства и осталось не более одного часа на эвакуацию учеников.