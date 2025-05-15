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Юноша соврал о взрывном устройстве в школе; применен надзор пробации

Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: hxdbzxy/Shutterstock

Прокуратура применила к одному молодому человеку пробационный надзор на два года и шесть месяцев за ложную угрозу взрыва в школах.

Обвиняемый молодой человек, движимый хулиганскими мотивами, в начале ноября прошлого года с созданных им же адресов электронной почты направил в Госполицию электронные письма, в которых указал, что в одной из школ и колледжей заложены взрывные устройства и осталось не более одного часа на эвакуацию учеников.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления полностью признал и выразил сожаление, что считается смягчающим вину обстоятельством. Он согласился на завершение уголовного процесса, применив к нему предписание прокурора о наказании.

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