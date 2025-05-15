Когда за сданную тару начнут переводить деньги на счет?

"Мы планируем в этом году внедрить новую функцию - перевод депозита на банковский счет. Сразу уточню: она будет доступна пользователям смарт-устройств. В этом случае вместо бумажного чека можно будет выбрать перевод средств напрямую на свой счет", - сообщил председатель правления Depozīta iepakojuma operators Мик Стуритис.

Пилотный проект перевода денег за сданную тару на счет запустят уже летом у одного из торговцев. При успешных результатах осенью его расширят.

Также оператор сообщил, что пользователи в 2024 году сдали 435 миллионов упаковок.

Благодаря сбору тары удалось значительно увеличить переработку пластиковой упаковки: с 46% до 86,4% после внедрения депозитной системы.