Германия потерпела первое поражение на чемпионате мира

Финляндия - Словения

Сборная Финляндии разгромила команду Словении со счётом 9:1 (3:0, 4:1, 2:0). В составе сборной Финляндии шайбы забросили Микко Лехтонен (3-я и 8-я минуты), Вили Саариярви (12-я), Ээли Толванен (27-я, 36-я, 40-я и 53-я), Ленни Хямеэнахо (29-я) и Николас Матинпало (43-я), а у Словении отличился Бине Машич (25-я).

Благодаря этой победе сборная Финляндии набрала восемь очков и поднялась на третье место в турнирной таблице группы А. У Словении очков по-прежнему нет - она занимает последнее, восьмое место в группе.

Следующий матч Финляндия проведет против сборной Латвии. Словения сыграет против Швеции.

Швейцария - Германия

В параллельном матче первое поражение на турнире потерпела сборная Германии, которая уступила Швейцарии со счётом 1:5 (0:0, 0:4, 1:1).

В первом периоде команды голов не забили, а на 5-й минуте второго периода Дамьен Риа открыл счёт во встрече. Чуть более, чем через минуту Свен Андригетто удвоил преимущество команды Швейцарии. На 14-й минуте периода Андригетто сделал счёт 3:0, а спустя 62 секунды Андригетто довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В середине третьего периода Андригетто оформил покер, забросив пятую шайбу швейцарцев в игре. В конце матча Марк Михаэлис установил окончательный счёт во встрече.

Швейцария набрала десять очков и вышла на первое место в таблице группы В, Германия с девятью баллами находится на второй строчке.

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