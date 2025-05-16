Видео Канада и Чехия с разгромным счетом победили своих соперников

Канада - Австрия

Канадцы выиграли со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0), нанеся значительно больше бросков по воротам - 52 против 16.

На 12-й минуте встречи Винценц Рорер в контратаке вышел один на один с Марком-Андре Флери и вывел Австрию вперед - 1:0. На второй минуте второго периода Натан Маккиннон точным броском в большинстве сравнял счет, а на 14-й минуте тем же приемом с левого фланга вывел Канаду вперед - 2:1.

На 9-й минуте третьего периода Трэвис Конечны укрепил лидерство Канады, а спустя три минуты Уилл Кайлли точным броском довел счет до 4:1. Точку в матче поставил Сидни Кросби, забросив шайбу с близкого расстояния за 93 секунды до конца основного времени.

После четырех сыгранных матчей у сборных Канады и Швеции по 12 очков в группе A, Финляндия имеет 8 очков, Словакия - 7, Латвия - 6, далее следуют Австрия и Франция с двумя и одним очком соответственно, а Словения остается без набранных очков.

Чехия - Венгрия