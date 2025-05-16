Видео Канада и Чехия с разгромным счетом победили своих соперников

В четверг, 15 мая, в Стокгольме сборная Канады по хоккею одержала победу и в своем четвертом матче на чемпионате мира, хотя в первой половине игры столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Австрии.
Канада - Австрия
Канадцы выиграли со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0), нанеся значительно больше бросков по воротам - 52 против 16.
На 12-й минуте встречи Винценц Рорер в контратаке вышел один на один с Марком-Андре Флери и вывел Австрию вперед - 1:0. На второй минуте второго периода Натан Маккиннон точным броском в большинстве сравнял счет, а на 14-й минуте тем же приемом с левого фланга вывел Канаду вперед - 2:1.
На 9-й минуте третьего периода Трэвис Конечны укрепил лидерство Канады, а спустя три минуты Уилл Кайлли точным броском довел счет до 4:1. Точку в матче поставил Сидни Кросби, забросив шайбу с близкого расстояния за 93 секунды до конца основного времени.
После четырех сыгранных матчей у сборных Канады и Швеции по 12 очков в группе A, Финляндия имеет 8 очков, Словакия - 7, Латвия - 6, далее следуют Австрия и Франция с двумя и одним очком соответственно, а Словения остается без набранных очков.
Чехия - Венгрия
В группе B в Хернинге Чехия со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) одержала победу над Венгрией, также заметно превзойдя соперника по броскам - 32 против 12.
У чехов два гола и одну результативную передачу записал на свой счет Давид Пастрняк. Также по одной шайбе забросили Якуб Флек, Петр Кодытек, Ондржей Беранек и Лукаш Седлак. Единственный гол венгров на счету Андраша Михалика.
После четырех туров в группе B Чехия лидирует с 11 очками, за ней следуют Швейцария (10), Германия (9) и США (8). Далее идут Дания, Венгрия и Казахстан с тремя очками, а Норвегия набрала одно очко.
В турнире участвуют 16 команд, разделенных на две группы по восемь. На групповом этапе команды играют по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а худшие команды покинут элитный дивизион. В следующем году их места займут Великобритания и Италия.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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