Видео Словакия проигрывает Канаде перед игрой с Латвией

Канада - Словакия

Канадцы обыграли словаков со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

Словаки удерживали свои ворота в неприкосновенности до 15-й минуты, но затем Брэндон Монтур открыл счет 1:0. Затем Тайсон Фёрстер закрепил преимущество.

В следующих двух периодах по два гола забили Сидни Кросби и Натан Маккиннон, а также один гол забил Маклин Селебрини.

Видео: Матч Канада - Словакия

В подгруппе А лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести играх, 15 очков в пяти играх — Канада, 11 очков — Финляндия, по семь, шесть и пять очков — Словакия, Латвия и Австрия соответственно, одно очко у Франции в шести матчах, а вот Словения осталась без очков в пяти матчах.

Дания - Норвегия

Тем временем в группе B в Хернинге хозяева турнира Дания обыграли Норвегию со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Сначала Патрик Русселль и Миккель Огор вывели датчан вперед, но Эйрик Сальстен к концу первого периода довел счет до 1:2. Во втором периоде датчане забили три гола - дважды Йонас Рённбьерг и один раз Йоахим Блихфельд.

Позже Якоб Берглунд отыграл один гол, но Ник Олесен довел счет до 6:2 в середине третьего периода. За 23 секунды до конца основного времени норвежец Томас Ольсен забил последний гол матча.

В группе B Чехия занимает первое место, набрав 14 очков в пяти играх, Швейцария имеет 13 очков, а США набрали 11 очков. Германия и Дания набрали по девять очков в пяти и шести матчах, Венгрия и Казахстан имеют по три очка, а Норвегия набрала одно очко.

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