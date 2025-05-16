ЧМ по хоккею: Швеция идет без поражений; Норвегия за матч нанесла всего 12 бросков

Вечером в пятницу, 16 мая, сборные Швеции и Швейцарии одержали убедительные победы на чемпионате мира по хоккею.
Швеция - Словения
В группе А в Стокгольме Швеция со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 0:2) обыграла Словению.
Первые три гола в составе сборной Швеции забил Элиас Линдхольм. Сначала он на шестой минуте второго периода нанес молниеносный бросок по воротам, а за две минуты до перерыва он удвоил разрыв в счете, поразив ворота примерно с той же точки.
Третью шайбу хозяева чемпионата забросили на 12-й минуте третьего периода, когда все тот же Линдхольм нанес сильный бросок с круга вбрасывания. За четыре минуты до окончания основного времени Маркус Юханссон довел счет до 4:0, отправив шайбу в угол ворот.
Примечательно, что Словения нанесла по воротам Швеции всего девять бросков, тогда как шведы бросили по воротам словенцев 60 раз.
Лидером группы А с 15 очками в пяти матчах является Швеция, 12 очков в четырех матчах набрала Канада, восемь, семь и шесть очков после четырех матчей у Финляндии, Словакии и Латвии, пять очков в пяти дуэлях набрала Австрия, одно очко у Франции, а Словения очков не набрала.
Швейцария - Норвегия
В группе В в Хернинге Швейцария со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) обыграла Норвегию.
Счет был открыт на 9-й минуте матча - точным броском слету в большинстве отличился Свен Андригетто. В свою очередь на 15-й минуте встречи Грегори Хофман довел счет до 2:0. На девятой минуте следующего периода Тайлер Мой вышел один на один с норвежским вратарем и установил окончательный счет в матче - 3:0.
Норвегия нанесла по воротам сборной Швейцарии 12 бросков, в свою очередь Швейцария ответила 25 бросками в створ.
В группе В 13 очков в пяти матчах у Швейцарии, 11 очков в четырех матчах набрала Чехия, девять и восемь очков в четырех матчах у Германии и США. Шесть очков в пяти матчах набрала Дания, по три очка в пяти и четырех матчах у Венгрии и Казахстана, а у Норвегии - одно очко в пяти поединках.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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