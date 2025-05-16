ЧМ по хоккею: Швеция идет без поражений; Норвегия за матч нанесла всего 12 бросков

Швеция - Словения

В группе А в Стокгольме Швеция со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 0:2) обыграла Словению.

Первые три гола в составе сборной Швеции забил Элиас Линдхольм. Сначала он на шестой минуте второго периода нанес молниеносный бросок по воротам, а за две минуты до перерыва он удвоил разрыв в счете, поразив ворота примерно с той же точки.

Третью шайбу хозяева чемпионата забросили на 12-й минуте третьего периода, когда все тот же Линдхольм нанес сильный бросок с круга вбрасывания. За четыре минуты до окончания основного времени Маркус Юханссон довел счет до 4:0, отправив шайбу в угол ворот.

Примечательно, что Словения нанесла по воротам Швеции всего девять бросков, тогда как шведы бросили по воротам словенцев 60 раз.