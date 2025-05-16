Сборная Латвии объединяет тысячи людей. Что говорят прогнозы болельщиков?

Когда играет сборная Латвии, это становится особенным событием для всей страны. Семьи собираются вместе, друзья - перед экранами, и даже те, кто не уделяет спорту много внимания в повседневной жизни, становятся болельщиками.



Особый интерес вызвала первая игра Латвии против Франции на чемпионате. По данным аналитиков, более 10 % тех, кто сделал прогноз на этот матч, сделали это впервые. Для многих это был дебют в спортивном прогнозировании - и, как приятный бонус, игра закончилась победой сборной Латвии.



Почти треть всей активности на Чемпионате приходится на игры с участием Латвии. Болельщики активно следят за играми и делают свои прогнозы.

91% всех прогнозов делают мужчины и 9% - женщины. Однако активность наблюдается во всех возрастных группах. Наиболее активны болельщики в возрасте 26-40 лет, но, что интересно, возрастная группа 40+ также демонстрирует значительную вовлеченность. Это еще раз показывает, что хоккей в Латвии объединяет разные поколения и стили жизни.

Хотя шансы Латвии на медаль скромны - около 3%, - болельщики настроены гораздо увереннее. Эксперты Optibet подтверждают, что около 80 % всех прогнозов на исход латвийских матчей - в пользу сборной, а остальные 20 % делятся между ничьей и соперником. Это говорит о том, что даже если статистика консервативна, вера болельщиков в нашу команду сильна.

Независимо от того, как закончится чемпионат мира, чувство единства и доверия к команде - это уже победа.