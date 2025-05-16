"Это печально". Звезды чешского хоккея раскритиковали проведение чемпионата мира в Дании

Звезды чешского хоккея Давид Пастряк и Роман Червенка критически высказались по поводу проведения чемпионата мира в датском городе Хернинге, пишет hokej.cz.
Сборная Латвии играет в группе А в столице Швеции Стокгольме, в свою очередь Чехия проводит матчи группы В в Хернинге.
Закономерно, что больше всего зрителей посещает игры хозяев. Швеция в этом плане лидер, далее следует Дания, а на третьем месте Латвия.
Чемпион мира Чехия в четверг в Хернинге со счетом 6:1 разгромила Венгрию. Судя по официальному протоколу игры, на матче присутствовали 2939 зрителей.
Чешское издание hokej.cz сообщает, что указанное в протоколе число зрителей может быть "приукрашено", так как на самом деле их определенно было меньше.
"Это печально. Честно говоря, я не знаю, зачем проводить [турнир] в местах, где болельщикам все равно", - качая головой, сказал Пастрняк, который в прошлом году помог сборной Чехии одержать победу на домашнем чемпионате мира.
Чемпионат мира 2024 года в Чехии стал самым посещаемым в истории. Всего турнир посетили более 797 тысяч зрителей (797 727), что является новым рекордом.
До этого рекордсменом был чемпионат мира 2015 года, который также проходил в Чехии - тогда турнир посетили 741 690 зрителей.
"В Чехии, конечно, было лучше всего - нам принадлежит рекорд, люди этим наслаждаются. Не понимаю, почему чемпионат мира проходит в местах, где люди не наслаждаются хоккеем", - отметил звезда клуба НХЛ "Бостон Брюинз".
На данный момент 28-летний Пастрняк является самым результативным игроком турнира - на его счету девять очком (четыре гола и пять передач). Последние три сезона в НХЛ в составе "Брюинз" он набирал более 100 очков.
С мнением Пастрняка о проведении чемпионата мира согласен и капитан сборной Чехии Роман Червенка, который на этом турнире отметился семью очками (2+5).
"Это неприятно. Были венгры и чехи, которые создали хорошую атмосферу. Мне кажется, не было ни одного датчанина, что очень странно", - указал 39-летний Червенка.
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