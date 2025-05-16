"Это печально". Звезды чешского хоккея раскритиковали проведение чемпионата мира в Дании

"В Чехии, конечно, было лучше всего - нам принадлежит рекорд, люди этим наслаждаются. Не понимаю, почему чемпионат мира проходит в местах, где люди не наслаждаются хоккеем", - отметил звезда клуба НХЛ "Бостон Брюинз".

На данный момент 28-летний Пастрняк является самым результативным игроком турнира - на его счету девять очком (четыре гола и пять передач). Последние три сезона в НХЛ в составе "Брюинз" он набирал более 100 очков.

С мнением Пастрняка о проведении чемпионата мира согласен и капитан сборной Чехии Роман Червенка, который на этом турнире отметился семью очками (2+5).

"Это неприятно. Были венгры и чехи, которые создали хорошую атмосферу. Мне кажется, не было ни одного датчанина, что очень странно", - указал 39-летний Червенка.