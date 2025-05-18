Экономические последствия политики администрации Трампа

Называть нынешний глобальный экономический климат "неопределенным" - значит сильно преуменьшать ту неразбериху, которая воцарилась в последние месяцы, особенно после введения в начале апреля президентом США Дональдом Трампом пошлин "Дня освобождения". Он почти сразу приостановил их действие, поскольку на рынках капитала (особенно на рынке облигаций США) начался хаос.
Но никто, кроме, возможно, нескольких инсайдеров, связанных с администрацией, не знает, возобновит ли Трамп действие пошлин этим летом (они приостановлены на 90 дней, пока затронутые ими страны пытаются договориться о новых двусторонних торговых соглашениях с США), или же он заменит их соглашениями с торговыми партнерами. И все же ряд последствий политики Трампа для американской и мировой экономики мы можем предсказать.
Краткосрочные последствия уже неизбежны. Некоторые регионы США будет испытывать дефицит импортных товаров, особенно из стран Азии. Если говорить шире, совокупный спрос, скорее всего, будет подавлен, поскольку почти все участники экономики, включая компании, инвесторов и домохозяйства, заняли выжидательную позицию в вопросе инвестиций и потребления.
Нельзя сказать, что пошлины Трампа грозят Америке мгновенной катастрофой. Экономика США не очень зависит от внешней торговли: с учетом сектора услуг объем импорта достигает лишь 14% ВВП, а экспорт превышает 11%. Кроме того, предлагаемая администрацией Трампа программа дерегулирования поможет подстегнуть рост экономики, подняв волну внутренних инвестиций в широкий спектр отраслей и в инфраструктуру.