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"Вы - Артур Ирбе?" Вопрос зарубежного коллеги рассмешил латвийских журналистов

Перевод: rus.tvnet.lv
Тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш и ассистенты тренера Раймонд Вилкойтс, Петтери Нуммелин и Артур Ирбе
Тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш и ассистенты тренера Раймонд Вилкойтс, Петтери Нуммелин и Артур Ирбе Фото: Edijs Pālens/LETA

На чемпионате мира по хоккею в Стокгольме в пятницу вопрос иностранного коллеги рассмешил присутствовавших латвийских спортивных журналистов, сообщает корреспондент Латвийского радио Мартиньш Клявениекс.

Сборная Латвии в субботу в 13:20 встретится со сборной Финляндии. В пятницу после тренировки латвийской команды у журналиста из Финляндии возникло недоразумение.

"После тренировки сборной Латвии по хоккею финский журналист в зоне интервью остановил тренера Раймонда Вилкойтса с вопросом, не является ли он Артуром Ирбе", - рассказал Клявниекс.

"У представителей латвийских СМИ, конечно, улыбка на лице, потому что разница разительная - и по росту, и по возрасту", - добавил журналист Латвийского радио.

База данных хоккейной статистики EliteProspects свидетельствует, что рост 35-летнего Вилкойтса примерно 1,93 метра.

В свою очередь рост 58-летнего Ирбе составляет 1,75 метра.

Артур Ирбе
Артур Ирбе Фото: Edijs Pālens/LETA
Раймонд Вилкойтс
Раймонд Вилкойтс Фото: Edijs Pālens/LETA

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