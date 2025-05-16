"Вы - Артур Ирбе?" Вопрос зарубежного коллеги рассмешил латвийских журналистов

Сборная Латвии в субботу в 13:20 встретится со сборной Финляндии. В пятницу после тренировки латвийской команды у журналиста из Финляндии возникло недоразумение.

"После тренировки сборной Латвии по хоккею финский журналист в зоне интервью остановил тренера Раймонда Вилкойтса с вопросом, не является ли он Артуром Ирбе", - рассказал Клявниекс.

Pēc Latvijas hokeja izlases treniņa kāds somu žurnālists interviju zonā apturēja treneri Raimondu Vilkoitu ar vaicājumu, vai viņš ir Artūrs Irbe. Latvijas mediju pārstāvjiem, protams, smaids uz lūpām, jo atšķirības ir spilgtas - gan augumā, gan vecumā. @LRZinas #hokejs2025 — Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) May 16, 2025

"У представителей латвийских СМИ, конечно, улыбка на лице, потому что разница разительная - и по росту, и по возрасту", - добавил журналист Латвийского радио.

База данных хоккейной статистики EliteProspects свидетельствует, что рост 35-летнего Вилкойтса примерно 1,93 метра.

В свою очередь рост 58-летнего Ирбе составляет 1,75 метра.

Артур Ирбе Фото: Edijs Pālens/LETA

Раймонд Вилкойтс Фото: Edijs Pālens/LETA