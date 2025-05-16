ЧМ по хоккею: Дания забросила 8 шайб подряд, Австрия тоже одержала уверенную победу

В четырех матчах в группе А по 12 очков набрали Канада и Швеция, восемь очков у Финляндии, семь - у Словакии, а шесть - у Латвии. В пяти матчах пять очков у Австрии, одно - у Франции, а Словения в четырех играх не набрала ни одного очка.

Дания - Венгрия

В группе В в Хернинге Дания со счетом 8:2 (1:2, 3:0, 4:0) разгромила Венгрию.

Петер Винце на 33-й секунде матча и Андраш Михалик на седьмой минуте вывели Венгрию вперед со счетом 2:0.

На 14-й минуте Микель Огорд отыграл один гол в большинстве, на 28-й минуте Маркус Лауридсен сравнял счет, а затем в течение 27 секунд на 35-й минуте датчане довели счет до 4:2. Сначала забил Йеспер Йенсен забил первым, а Патрик Рассел довел счет до 4:2.

К концу матча датчане забили еще четыре гола: Огорд оформил хет-трик, Лауридсен забил второй гол в матче, а Матиас Бау - первый.

В группе В после четырех игр 11 очков у Чехии, десять - у Швейцарии, девять - у Германии и восемь - у США. В пяти играх у сборной Дании шесть очков, а у Венгрии - три. Казахстан набрал в трех матчах четыре очка, одно очко на счету у Норвегии.

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