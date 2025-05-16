ЧМ по хоккею: Дания забросила 8 шайб подряд, Австрия тоже одержала уверенную победу

Австрия - Франция
В группе А в Стокгольме Австрия со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) обыграла Францию.
Марко Каспер открыл счет уже на 39-й секунде матча, а на восьмой минуте, после того как Венсан Лорка неудачно обработал шайбу перед воротами французов, Винценц Рорер довел счет до 2:0.
Третий гол забил Рамон Шнетцер, когда после выхода из ворот по шайбе не попал вратарь сборной Франции Антуан Келлер - 3:0.
После третьей пропущенной шайбы Келлера в воротах заменил Кентен Папийон.
Шайба вошла в ворота Папийона на 50-й минуте после буллита, выполненного Рорером, но видеоповторы показали, что Папийон уже коснулся шайбы, прежде чем Рорер снова забил ее в ворота, и гол не был засчитан.
Спустя 32 секунды Франция отыграла один гол в контратаке: Джорданн Перре отправил шайбу в правый верхний угол ворот - 1:3.
После замены Папийона на шестого полевого игрока второй гол в матче забил Каспер, отправив шайбу в ворота с небольшого расстояния - 4:1.
После удаления Петера Шнайдера Франция, игравшая без Папийона, забила гол -отличился Пьер-Эдуар Белльмар, но за 51 секунду до конца матча Шнайдер отправил шайбу в пустые ворота французов - 5:2.
В четырех матчах в группе А по 12 очков набрали Канада и Швеция, восемь очков у Финляндии, семь - у Словакии, а шесть - у Латвии. В пяти матчах пять очков у Австрии, одно - у Франции, а Словения в четырех играх не набрала ни одного очка.
Дания - Венгрия
В группе В в Хернинге Дания со счетом 8:2 (1:2, 3:0, 4:0) разгромила Венгрию.
Петер Винце на 33-й секунде матча и Андраш Михалик на седьмой минуте вывели Венгрию вперед со счетом 2:0.
На 14-й минуте Микель Огорд отыграл один гол в большинстве, на 28-й минуте Маркус Лауридсен сравнял счет, а затем в течение 27 секунд на 35-й минуте датчане довели счет до 4:2. Сначала забил Йеспер Йенсен забил первым, а Патрик Рассел довел счет до 4:2.
К концу матча датчане забили еще четыре гола: Огорд оформил хет-трик, Лауридсен забил второй гол в матче, а Матиас Бау - первый.
В группе В после четырех игр 11 очков у Чехии, десять - у Швейцарии, девять - у Германии и восемь - у США. В пяти играх у сборной Дании шесть очков, а у Венгрии - три. Казахстан набрал в трех матчах четыре очка, одно очко на счету у Норвегии.
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