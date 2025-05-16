Олимпийская чемпионка сменила пол и вернулась в спорт

Олимпийская чемпионка по регби Эллиа Грин сменила пол и после трехлетнего перерыва вернулась в этот вид спорта.
Свою карьеру 32-летняя уроженка Фиджи Грин завершила в 2022 году. "У меня начались ментальные проблемы, и я пообещала себе, что буду жить согласно своей реальной половой идентичности", - пояснила тогда Грин.
Грин, которая в 2016 году в составе женской сборной Австралии завоевала олимпийское золото, после этого сделала операцию по смене пола и теперь выступает в мужской конкуренции.
Он представляет сиднейский клуб Convicts.
"После окончания карьеры я был очень рад смене пола, потому что планировал это уже долгое время. Я знал, что не смогу пройти гормональную терапию или сделать операцию во время своей карьеры. Все произошло очень быстро", - сказал Грин.
Грин женат на адвокате по правам человека Ванессе Тернбулл-Робертс, они воспитывают одного ребенка.
Грин по-прежнему является самым результативным игроком женой сборной Австралии всех времен.
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