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Олимпийская чемпионка сменила пол и вернулась в спорт

Эллиа Грин до смены пола
Эллиа Грин до смены пола Фото: Reuters/ScanPix

Олимпийская чемпионка по регби Эллиа Грин сменила пол и после трехлетнего перерыва вернулась в этот вид спорта.

Свою карьеру 32-летняя уроженка Фиджи Грин завершила в 2022 году. "У меня начались ментальные проблемы, и я пообещала себе, что буду жить согласно своей реальной половой идентичности", - пояснила тогда Грин.

Грин, которая в 2016 году в составе женской сборной Австралии завоевала олимпийское золото, после этого сделала операцию по смене пола и теперь выступает в мужской конкуренции.

Он представляет сиднейский клуб Convicts.

"После окончания карьеры я был очень рад смене пола, потому что планировал это уже долгое время. Я знал, что не смогу пройти гормональную терапию или сделать операцию во время своей карьеры. Все произошло очень быстро", - сказал Грин.

Грин женат на адвокате по правам человека Ванессе Тернбулл-Робертс, они воспитывают одного ребенка.

Грин по-прежнему является самым результативным игроком женой сборной Австралии всех времен.

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