Латвия в напряжённой борьбе уступила Финляндии

На 11-й минуте третьего периода финны впервые на этом турнире реализовали численное большинство - Микко Лехтонен дальним броском в нижний угол удвоил преимущество своей сборной.

За четыре минуты до финальной сирены Рудолф Балцерс справа в зоне соперника оставил шайбу Родриго Аболсу, который нанёс прицельный бросок в девятку. Для Аболса этот гол стал стал первым на турнире в первом же матче подряд. К сожалению, до конца основного времени подопечным Витолиньша больше забить не удалось и победу с минимальным счётом одержала команда Финляндии.

В данный момент сборная Финляндии располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы А с 11 очками в активе, уступая лишь сборным Швеции и Канады. Сборная Латвии же идёт на пятой позиции, которая не даёт право сыграть в плей-офф турнира.

В следующем матче 18 мая сборная Латвии сыграет против Словакии (начало игры в 21:20), а Финляндия на следующий день скрестит клюшки с Канадой.

Напомним, на старте турнира сборная Латвии чередовала победы с поражениями: сначала латвийцы переиграли Францию (4:1), затем уступили Канаде (1:7), затем одолели Словению (5:2), а после разгромно проиграли Швеции (0:6).

Финны начали чемпионат с непростой победы над Австрией (2:1), затем в драматичном матче смогли отыграться и обыграть Францию в овертайме (4:3). В третьей игре Финляндия минимально уступила Швеции (1:2), а в последнем матче уверенно разгромила Словению со счетом 9:1.

США - Германия

В параллельном матче, который прошёл в датском Хернинге, американские хоккеисты победили Германию со счётом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0).

В составе американцев отличились Тейдж Томпсон, Фрэнк Назар, Дрю О'Коннор, Конор Гарланд, Логан Кули и Клейтон Келлер. У немецкой команды голы на счету Эрика Мика, Йонаса Мюллера и Войцеха Стаховяка.

После этой победы США набрали 11 очков и переместились на третье место в группе B. Германия с девятью очками располагается на четвертой строчке.

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