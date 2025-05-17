Латвия встретится с Финляндией на ЧМ по хоккею

Латвия и Финляндия на текущем турнире входят в число трех команд, которые пока не смогли реализовать ни одного большинства: у Латвии 0 голов из 7 попыток, у Финляндии - 0 из 6, хуже только у Австрии - 0 из 8.

При игре в меньшинстве Латвия проявила себя лучше соперников, пропустив всего один гол за 10 штрафов, тогда как Финляндия трижды пропустила в семи меньшинствах - это худший процент реализации меньшинства на турнире.

Турнирную таблицу группы А возглавляет Швеция (15 очков в 5 играх), на втором месте Канада (12 очков в 4 матчах). Далее следуют Финляндия (8 очков), Словакия (7) и Латвия (6). Замыкают таблицу Австрия (5), Франция (1) и Словения (0).

В группе B лидирует Швейцария (13 очков), затем идут Чехия (11), Германия (9) и США (8). В нижней части таблицы расположились Дания (6), Венгрия и Казахстан (по 3) и Норвегия (1).

Чемпионат мира проходит в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция). Турнир завершится 25 мая. Хернинг примет матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме пройдут матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала и медальные матчи.

На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Чехии, победу одержали хозяева, обыгравшие в финале Швейцарию (2:0). Бронзу завоевала Швеция, победив Канаду (4:2). Сборная Латвии заняла 9 место, несмотря на четыре победы в группе.