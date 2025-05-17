Латвия встретится с Финляндией на ЧМ по хоккею

Мужская сборная Латвии по хоккею в субботу в Стокгольме проведет свой пятый матч чемпионата мира, встретившись со сборной Финляндии. Победа позволит латвийским хоккеистам укрепить позиции в борьбе за выход в четвертьфинал.
Матч группы А пройдет на Авичи-Арене и начнется в 13:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на телеканале LTV7, а также на сайте латвийского общественного медиа lsm.lv.
Также сегодня в группе А пройдут встречи Швеции и Франции (17:20), а позднее сыграют Канада и Словакия (21:20). В группе B в датском Хернинге пройдут матчи между США и Германией, Чехией и Казахстаном, а также Данией и Норвегией.
На старте турнира сборная Латвии чередовала победы с поражениями: сначала латвийцы переиграли Францию (4:1), затем уступили Канаде (1:7), затем одолели Словению (5:2), а после разгромно проиграли Швеции (0:6).
Финны начали чемпионат с непростой победы над Австрией (2:1), затем в драматичном матче смогли отыграться и обыграть Францию в овертайме (4:3). В третьей игре Финляндия минимально уступила Швеции (1:2), а в последнем матче уверенно разгромила Словению со счетом 9:1.
Перед матчем с финнами латвийскую команду усилил центральный нападающий Родриго Аболс, завершивший сезон в Северной Америке. У Финляндии по травме турнир досрочно покинул Микаэль Руохомаа, вместо него был заявлен Микаэль Пюухтия.
Латвия и Финляндия на текущем турнире входят в число трех команд, которые пока не смогли реализовать ни одного большинства: у Латвии 0 голов из 7 попыток, у Финляндии - 0 из 6, хуже только у Австрии - 0 из 8.
При игре в меньшинстве Латвия проявила себя лучше соперников, пропустив всего один гол за 10 штрафов, тогда как Финляндия трижды пропустила в семи меньшинствах - это худший процент реализации меньшинства на турнире.
Турнирную таблицу группы А возглавляет Швеция (15 очков в 5 играх), на втором месте Канада (12 очков в 4 матчах). Далее следуют Финляндия (8 очков), Словакия (7) и Латвия (6). Замыкают таблицу Австрия (5), Франция (1) и Словения (0).
В группе B лидирует Швейцария (13 очков), затем идут Чехия (11), Германия (9) и США (8). В нижней части таблицы расположились Дания (6), Венгрия и Казахстан (по 3) и Норвегия (1).
Чемпионат мира проходит в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция). Турнир завершится 25 мая. Хернинг примет матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме пройдут матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала и медальные матчи.
На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Чехии, победу одержали хозяева, обыгравшие в финале Швейцарию (2:0). Бронзу завоевала Швеция, победив Канаду (4:2). Сборная Латвии заняла 9 место, несмотря на четыре победы в группе.
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