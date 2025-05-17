ОНЛАЙН Латвия - Финляндия. Следите за ходом матча вместе с нами!

Матч группы А пройдет на Авичи-Арене и начнется в 13:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на телеканале LTV7, а также на сайте латвийского общественного медиа lsm.lv.

Напомним, на старте турнира сборная Латвии чередовала победы с поражениями: сначала латвийцы переиграли Францию (4:1), затем уступили Канаде (1:7), затем одолели Словению (5:2), а после разгромно проиграли Швеции (0:6).

Финны начали чемпионат с непростой победы над Австрией (2:1), затем в драматичном матче смогли отыграться и обыграть Францию в овертайме (4:3). В третьей игре Финляндия минимально уступила Швеции (1:2), а в последнем матче уверенно разгромила Словению со счетом 9:1.

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